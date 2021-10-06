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06.10.2021 07:01
Рубрика: Власть

Суд отказал в иске покупателю машины со сломанной КПП

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 229(8580)
Пудожский районный суд Республики Карелия отклонил иск покупателя машины, в которой обнаружился дефект коробки передач.

Автомобиль был куплен с рук и серьезного беспокойства новому владельцу не доставлял. Но однажды мужчина приехал в автосервис, чтобы заменить магнитолу. Вот тогда и вскрылась неприятная правда о КПП. Вместо мелкой услуги автолюбитель получил крупную: ему заменили не только радио, но и коробку передач.

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Покупатель решил, что взвалит свои проблемы на продавца, и пошел в суд.

"При совершении сделки истец осмотрел автомобиль, запустил двигатель, проверил работоспособность элементов управления и вспомогательных функций. Впоследствии было установлено, что проданный истцу товар непригоден для целей, для которых он приобретался, поскольку имел неисправность механической коробки передач. В результате чего истец просил взыскать с ответчика стоимость приобретенной КПП, запасных частей, трансмиссионного масла, стоимость работ", - рассказывают в Пудожском районном суде.

Ответчик с иском не согласился, указав, что проданный автомобиль был исправен, о наличии каких-либо технических неисправностей в механической коробке передач ему известно не было. При приобретении машины истец не был лишен возможности провести его диагностику. С учетом того, что автомобиль был неновым, покупатель должен был предвидеть возможные неисправности, которые могли возникнуть в связи с его эксплуатацией. Так полагал продавец. И в данном случае он оказался прав.

"Суд, проанализировав собранные доказательства, пришел к выводу о необоснованности заявленных требований, поскольку на момент заключения договора купли-продажи автомобиля и его передачи истцу разногласий по качеству товара между продавцом и покупателем не имелось, истец был удовлетворен качеством передаваемого ему товара, продавец до заключения договора предоставил покупателю возможность осмотреть транспортное средство и передал покупателю транспортное средство в том состоянии, которое устраивало истца при заключении сделки", - сообщили в Пудожском районном суде.э

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
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Еще одна серьезная проблема, которая может подстерегать покупателя авто, вовсе не скрытые неисправности, а скрытые долги. Неизвестно, что хуже. Ведь сломанная машина по крайней мере остается у человека. Пусть не ездит, зато своя. Если же окажется, что машина находится в залоге у банка, ее заберут со всеми ее поломками. И чини потом свое разбитое сердце.

По счастью, обнаружить долги сейчас проще простого. Для этого надо проверить автомобиль в специальной базе нотариата: реестре уведомлений о залоге движимого имущества. Если машины в списках нет, надо получить у нотариуса официальную справку. Она защитит покупателя от потерь, если кто-то потом предъявит претензии. Как сообщили в Федеральной нотариальной палате, всего ресурсом воспользовались 14,9 миллиона раз.

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