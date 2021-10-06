В Петербурге до конца года завершат испытания вакцины со вкусом ряженки

В ближайшие три месяца в Петербурге должны завершиться доклинические испытания вакцины от коронавируса. Ожидается, что она будет иметь вкус ряженки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов Института экспериментальной медицины, член-корреспондент РАН Александра Суворова.

Напомним, петербургские ученые создают первую в мире съедобную вакцину от COVID-19. Она будет создаваться на основе коровьего или соевого молока, по своим органолептическим свойствам препарат напоминает ряженку. Принимать вакцину также нужно будет стаканами в течение трех дней. А потом спустя три недели препарат следует вновь принять для получения второго компонента вакцины.

После доклинических испытаний Институт намерен выйти на клинические испытания, завершить их ученые планируют в течение 2022 года.