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06.10.2021 12:58
Рубрика: Культура

В СК рассказали о ходе расследования убийства Игоря Талькова

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

6 октября исполняется 30 лет с момента убийства рок-музыканта Игоря Талькова. СК по Петербургу продолжает расследование всех обстоятельств случившегося, сообщает РИА Новости.

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В частности, установлены все люди, которые были на месте происшествия, напомним, музыканта застрелили за кулисами ДК "Юбилейный". Среди тех, кто присутствовал при этом называют представителя Игоря Талькова Валерия Шляфмана, а также Игоря Малахова, он представлял интересы певицы Азизы.

Между Шляфманом и Малаховым произошла потасовка, причиной которой была очередность выступления музыкантов, в результате представителя Азизы избили. А в руках Шляфмана оказался пистолет. В СК по Петербургу пришли к выводу, что из этого оружия Шляфман выстрелил, пуля попала в Игоря Талькова.

Игорь Шляфман в начале 1992 года уехал в Израиль, где проживает по сегодняшний день. Обвинение в убийстве по неосторожности ему предъявлено заочно. Также Шляфман объявлен в федеральный и международный розыск.

Расследование уголовного дела было приостановлено в 2013 году в связи с невозможностью вызвать Шляфмана на допрос, но в 2018 году его возобновили.

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