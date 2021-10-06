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06.10.2021 18:53
Рубрика: Власть

В Вологодской области ввели обязательную вакцинацию для ряда профессий

Текст: Вера Черенева

В Вологодской области для значительного количества отраслей вводится требование об обязательной вакцинации. Прививки должны сделать не менее 80 процентов сотрудников, это следует из постановления главного санитарного врача региона Ирины Кузнецовой.

Фото: iStock
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Первый компонент прививки сотрудники обязаны сделать до 25 ноября, полный курс вакцинации должен быть завершен к 25 декабря.

Вакцинация обязательна для специалистов, работающих в системе образования, здравоохранения, социальной защиты, торговли, общепита, общественного транспорта, включая такси. Должны делать прививки также работники фитнес-клубов, парикмахерских, косметологий, бань, предприятий бытового обслуживания, МФЦ. Распространяется требование и на работников культуры, вакцинироваться необходимо работникам театров, концертных залов, выставочных центров, организаторам концертов, сотрудникам кинотеатров. Указаны в документе также государственные и муниципальные служащие.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Вологодской области вызывает серьезные опасения у властей и санитарных врачей. Относительно осени прошлого года, когда также был подъем заболеваемости, количество выявленных случаев больше в четыре раза, кратно выросло количество госпитализированных, в том числе и в тяжелом состоянии.

В тоже время происходит снижение темпов вакцинации. В связи с этим накануне власти Вологодской области ввели QR-коды для посещения массовых мероприятий и точек общепита. Пускать туда будут лишь тех, кто привился или недавно переболел. С собой нужно будет носить не только сертификат, но и удостоверение личности.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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