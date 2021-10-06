В Вологодской области ввели обязательную вакцинацию для ряда профессий

В Вологодской области для значительного количества отраслей вводится требование об обязательной вакцинации. Прививки должны сделать не менее 80 процентов сотрудников, это следует из постановления главного санитарного врача региона Ирины Кузнецовой.

Первый компонент прививки сотрудники обязаны сделать до 25 ноября, полный курс вакцинации должен быть завершен к 25 декабря.

Вакцинация обязательна для специалистов, работающих в системе образования, здравоохранения, социальной защиты, торговли, общепита, общественного транспорта, включая такси. Должны делать прививки также работники фитнес-клубов, парикмахерских, косметологий, бань, предприятий бытового обслуживания, МФЦ. Распространяется требование и на работников культуры, вакцинироваться необходимо работникам театров, концертных залов, выставочных центров, организаторам концертов, сотрудникам кинотеатров. Указаны в документе также государственные и муниципальные служащие.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Вологодской области вызывает серьезные опасения у властей и санитарных врачей. Относительно осени прошлого года, когда также был подъем заболеваемости, количество выявленных случаев больше в четыре раза, кратно выросло количество госпитализированных, в том числе и в тяжелом состоянии.

В тоже время происходит снижение темпов вакцинации. В связи с этим накануне власти Вологодской области ввели QR-коды для посещения массовых мероприятий и точек общепита. Пускать туда будут лишь тех, кто привился или недавно переболел. С собой нужно будет носить не только сертификат, но и удостоверение личности.