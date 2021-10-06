Глава Адыгеи выразил соболезнование родным сенатора Олега Селезнева

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни 62-летнего члена Совета Федерации Федерального собрания РФ от республики Олега Селезнева.

"Не стало сенатора Российской Федерации, представителя Адыгеи в верхней палате парламента Олега Селезнева, - написал глава республики на своей странице в Instagram. - Олег Викторович душой и сердцем болел за нашу республику, внес большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона. Будучи руководителем Управления Федеральной службы безопасности по Адыгее, он способствовал обеспечению общественной безопасности, стабильности, сохранению мира и согласия в Адыгее. Представляя интересы республики в Совете Федерации, Олег Викторович многое сделал для реализации значимых для Адыгеи проектов"

По словам главы РА, Олег Селезнев всегда пользовался большим уважением среди коллег и жителей региона.

"Светлая память о нем всегда будет жить в сердцах всех, кто его знал и ценил. Приношу соболезнования родным и близким", - написал Мурат Кумпилов.

Как уже сообщалось, Оле Селезнев умер от последствий коронавирусной инфекции. Известно, что сенатор в последнее время проходил лечение в одной из ковидных клиник города Краснодара.

По информации официального сайта Совета Федерации, Олег Селезнев родился 22 июля 1959 года. В 1980 году окончил Новочеркасское высшее военное командное Краснознаменное училище связи (офицер с высшим военно-специальным образованием - инженер по эксплуатации средств радиосвязи). Перед избранием сенатором служил в ФСБ России. Дата наделения полномочиями сенатора - 10 сентября 2017 года.

Награжден орденом Красной Звезды и орденом "За военные заслуги".