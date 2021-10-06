В Краснодаре будут судить банду мошенников, "лечившую" варикоз матрасами

Ловят на живца

Сфера медицинских услуг всегда привлекала внимание современных Остапов Бендеров. Подобные аферы все чаще стали совершаться с участием липовых специалистов, обычно покупающих диплом через интернет. Затем они устраиваются в многочисленные медицинские центры уже в качестве флеболога, уролога и даже хирурга.

Схема мошенничества была обкатана на салонах красоты "Дешели". Краснодарки рассказывают, что по телефону их приглашали на бесплатное обследование. Здесь женщин встречали люди, не имеющие, как потом выяснилось, никакого отношения к медицине. Зато клиента они обрабатывали искусно. Причем если в салонах пугали ранними морщинами и... уходом мужа из семьи, то диагнозы "специалистов" из медцентров были куда более устрашающими. В общем, напуганный пациент получал рекомендации для якобы гарантированного исцеления. Но с обязательным условием: дорогостоящие препараты либо оборудование для лечения нужно оплатить прямо здесь и сейчас, пока они имеются в наличии и на них есть скидка. При отсутствии необходимой суммы тут же предлагали оформить кредитный договор.

В результате пациент, почувствовавший себя буквально на волосок от смерти, добровольно расставался с финансовой свободой. По такой схеме действовали и аферисты, наладившие торговлю ""целебными матрасами"

Таинственная микросфера

Члены организованного преступного сообщества - жители Москвы, Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей и ряда южных республик. Уголовное дело в отношении них полиция расследовала почти четыре года назад. Его фигурантам придется ответить за преступления, предусмотренные сразу тремя статьями УК, в том числе за организацию преступного сообщества и отмывание денежных средств.

В суд дело передали сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В числе фигурантов - совладелец и директор тверского НПО "Техпродздрав" Михаил Фадеев, два специалиста по маркетингу, а также руководители и сотрудники медицинских центров в Краснодаре и Сочи. По версии следствия, обвиняемые в 2015 году организовали продажу в медцентрах "Каллиста", "Добродел" и "Лекарь" товаров под брендом "Здоров", произведенных в Твери. По заверению производителя, матрасы, подушки и повязки со стеклянными микросферами предназначались для терапии варикозного расширения вен, так как "от наполнителя идет инфракрасное излучение с лечебным эффектом".

Цена одного изделия доходила до 140 тысяч рублей, хотя себестоимость матраса, выпускаемого на зарегистрированном в том же областном центре кустарном предприятии, не превышала трех тысяч рублей. Фирма специализировалась на производстве готовых текстильных изделий - матрасов, подушек и попонок для ноги, наполненных якобы целебной микросферой. Загадочным словосочетанием, оказалось, называли обыкновенную техническую стеклянную пыль. Для проведения "диагностики" обвиняемые открыли сеть медцентров, в которых фальшивым было все - от белых халатов до аппаратуры.

Как следует из материалов дела, организаторы преступного сообщества приглашали граждан для прохождения бесплатной диагностики сосудов, а также консультации врача-флеболога. А так называемую диагностику пациентам проводили на аппарате, не являющемся медицинским и не способном диагностировать какое-либо заболевание, в том числе варикозное расширение вен. Речами о бесплатном обследовании сюда заманивали в основном пожилых людей, после чего запугивали граждан липовыми диагнозами - прогрессирующей варикозной болезнью и неминуемой смертью. И тут же предлагали панацею от страшного недуга - целебный матрас почти за 150 тысяч.

Пустая коробка с двумя проводами внутри - вот и весь чудо-прибор, якобы приобретенный за миллионы долларов за границей

В ходе предварительного следствия были допрошены сердечно-сосудистые хирурги (ангиохирурги, флебологи), которые заявили, что лечение такого заболевания, как варикозное расширение вен, с помощью матраса, повязки и подушки с наполнителем из микросфер попросту невозможно.

"Всего члены преступного сообщества ввели в заблуждение более 1,6 тысячи граждан, причинив ущерб на сумму свыше 150 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Кубани. - При этом часть из похищенных средств они легализовали через подконтрольные фирмы путем подделки платежных документов".

Обманываться рад...

В ходе расследования сотрудники отдела по борьбе с преступлениями в бюджетной сфере УЭБиПК ГУ МВД России по краю анализировали также причины и условия, способствующие совершению подобных преступлений. По их данным, аферисты, как правило, незаконным способом обзаводятся базой мобильных телефонов и создают колл-центры, сотрудники которых обзванивают людей и предлагают пройти бесплатную диагностику на уникальном заграничном дорогостоящем оборудовании или с применением технологий в области космонавтики.

При этом оглушают рассказами о суперэффективных технологиях и методиках диагностики недуга с помощью, например, считывания по радужной оболочке глаза или по уровню артериального давления. В общем, стараются предложить такую методику обследования, в которой никто не разбирается, проще говоря, выдуманную. А подкрепляют свои слова несуществующей статистикой якобы успешного использования данной методики и оборудования учеными-медиками за границей.

Когда человек соглашается пройти чудо-обследование, его просят принести с собой паспорт, чтобы подтвердить свою личность, так как можно пройти диагностику бесплатно, только если вы пришли по звонку. На самом деле это нужно для того, чтобы в первый же день посещения медцентра оформить на клиента кредит - 80-140 тысяч рублей под неподъемные проценты.

Поддавшись на уговоры и обольщенные возможностью пройти обследование бесплатно, люди приходят в так называемые медицинские центры, где на каждом шагу встречают людей в белых халатах, хотя ни одного настоящего медика среди них нет: это нанятые мошенниками статисты, порой даже и не предполагающие о преступном замысле своих работодателей. Помимо снующих с озабоченным видом врачей, в глаза бросаются яркие плакаты с шокирующим изображением трагических последствий для тех, кто вовремя не занялся лечением болезни. Этот атрибут используется мошенниками, чтобы вызвать у людей чувство страха, психологически подготовить их таким образом к принятию необдуманного решения.

Комментарий

Сергей Симоненко, начальник отдела по борьбе с преступлениями в бюджетной сфере УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю:

- При исследовании приборов, используемых мошенниками в своей преступной деятельности, эксперты установили, что они являются обычными пустышками-муляжами и никакого отношения к диагностическому оборудованию не имеют. Пустая коробка с двумя проводами внутри - вот и весь чудо-прибор, якобы приобретенный за миллионы долларов за границей.

Сама "диагностика", как правило, вместо обещанных полутора часов занимает от силы минут пять-десять, а все остальное время лжемедик забалтывает пациента и предлагает ему ненужные товары, используя при этом кучу манипуляций, так что потерпевший сам не понимает, как подписывает кредитный договор. Кстати, ни у одного из так называемых "диагностов" нет медицинского образования.

Изобличить таких мошенников сложно, поскольку подписи клиентов в документах - настоящие. Ведь все происходит по обоюдному согласию потерпевшего с "медицинским" центром и банком, который также является заинтересованным соучастником мошенников, так как финансовому учреждению крайне выгодно оформлять кредиты под завышенные проценты.

Чтобы избежать подобных ситуаций, мы рекомендуем не отвечать на такие крайне "выгодные" предложения, ведь бесплатный сыр, как все знают, бывает только в мышеловке. А если вы все-таки заинтересовались, идите на встречу с менеджером не одни, а в сопровождении знакомого или близкого вам человека. Не принимайте поспешных решений, возьмите паузу, посоветуйтесь с лечащим врачом, родными, обдумайте все как следует.

Кроме того, ни в коем случае не подписывайте договоры и другие документы, не прочитав их и не взвесив все за и против, даже если вас очень торопят и предлагают прямо здесь и сейчас еще более "выгодный вариант".