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06.10.2021 11:43
Рубрика: Общество

На Кубани не отказались от планов построить мусорный полигон у храма

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 229(8580)
На хуторе Некрасова под Тимашевском продолжает разгораться скандал, который привлек внимание уже не только на Кубани. Буквально в километре от здешнего знаменитого на всю страну храма вскоре может начаться возведение мусорного полигона площадью 35 гектаров. И только активные протесты неравнодушных людей пока не позволили пустить в поле строительную технику.
К подворью Свято-Духова монастыря и часовне с усыпальницей его основателя схиархимандрита Георгия каждый день приезжают паломники со всей страны. Фото: Владимир Аносов/РГ К подворью Свято-Духова монастыря и часовне с усыпальницей его основателя схиархимандрита Георгия каждый день приезжают паломники со всей страны. Фото: Владимир Аносов/РГ
К подворью Свято-Духова монастыря и часовне с усыпальницей его основателя схиархимандрита Георгия каждый день приезжают паломники со всей страны. Фото: Владимир Аносов/РГ

Прошедшие на днях публичные слушания о внесении изменений в генплан станицы Роговской (в поселение входит пять хуторов, в том числе и Некрасова) свидетельствуют о том, что обещанные местными властями региона меры - всего лишь временная отсрочка. Как выяснилось, полигон для хранения твердых бытовых отходов присутствует во всех вариантах территориальной схемы как окончательный объект.

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Это место является жемчужиной православной Кубани - здесь среди тучных полей и цветущих яблонь стоит храм Георгия Победоносца, здесь подворье Свято-Духова монастыря и часовня с усыпальницей его основателя схиархимандрита Георгия (Саввы), возродившего в свое время монашеское служение на юге России.

Отец Георгий обладал великим даром исцелять людей, поэтому в монастырь приезжали не только за молитвами, но и за советами и лечением. Паломники устремлялись сюда со всей России. Многие приезжали из-за границы.

Земная жизнь почитаемого в православном мире батюшки завершилась в 2011 году, его похоронили, как и завещал он, на территории подворья монастыря на хуторе Некрасова, в окружении живой природы, чтобы люди могли беспрепятственно прийти к нему на могилу со своими просьбами. И вот уже десять лет подворье является местом паломничества. Часовня не закрывается ни днем, ни ночью. Нескончаемый поток людей ежедневно устремляется к могиле старца.

Поэтому пришедшая в начале февраля новость о размещении вблизи отходов всколыхнула не только жителей, но и верующих всей страны.

Они обращались с жалобами во многие инстанции - от прокуратуры до столичных ведомств. И только, как рассказывала наша газета ("В Некрасове жить хорошо?" - "РГ" от 17.08.2021), благодаря настойчивости людей в ситуацию вмешался губернатор Вениамин Кондратьев. Он поручил провести изыскания на найденных экологами альтернативных участках под строительство полигона и представить заключения жителям, чтобы те сами приняли решение. Увы, дальнейшее развитие событий вызывает у людей ощущение, что стройка все же вот-вот начнется.

Причины неприятия проекта просты: выбор места для полигона проходил максимально скрытно, а нужные экспертизы не проводились

Корреспонденты "РГ" побывали на слушаниях и убедились, скольких неравнодушных граждан объединила эта проблема. На ступеньках у главного входа в Дом культуры станицы Роговской собрались сотни жителей, причем некоторые специально приехали из других городов и регионов.

- Я последние восемь лет живу в Новороссийске, но сегодня приехала потому, что под угрозой осквернения и уничтожения находится могила моего духовного отца - архимандрита Георгия (Саввы), - рассказывает 76-летняя Ирина Константиновна Семенова. - В этом году исполнилось десять лет, как его не стало, но на могиле по-прежнему происходят чудеса исцеления.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Причины неприятия проекта просты: во-первых, выбор места для полигона проходил максимально скрытно, а соответствующие экспертизы не проводились, - считает житель Роговской Петр Меркулов. - А, во-вторых, вблизи участка, где планируют строительство, расположена балка Высоцкого - исток реки Кирпили, впадающей в Азовское море. Несмотря на то что балка пересохла, грунтовые воды находятся близко к поверхности, а это создает потенциальную опасность попадания в них отравляющих веществ и опасных бактерий.

Формат публичных слушаний внушал людям надежду на диалог. Во всяком случае, именно это обещали станичникам на сходе граждан, состоявшемся в Роговской тремя неделями ранее. Но тема мусорного полигона на сей раз вообще... выпала из обсуждений.

Прибывшие на встречу с земляками руководители Тимашевского района, представители местной администрации и проектной организации принялись рассуждать на явно не самые волнующие людей темы. Например, создание особо охраняемой природной территории на площади в несколько гектаров, расширение кладбища станицы Роговской, а еще о включении земель, которые ранее были выделены под ИЖС, в сельскохозяйственный оборот. На недоуменные возгласы из зала последовал сухой ответ: мол, данные вопросы повестки были обозначены заранее, а все остальные "не принимаются".

Судьба альтернативных участков тоже повисла в воздухе. Оба они расположены на территории Брюховецкого района - один в четырех километрах от хутора Некрасова, второй - в 2,5 километра от хутора Поды. При этом земли находятся в аренде и частной собственности, перевод их в другой вид пользования займет время. Поэтому власти настойчиво подчеркивают, что гектары в Роговском поселении как нельзя лучше подходят по всем параметрам, а главное - "все в рамках закона".

Местные жители и прихожане во время схода высказали свое отношение к будущей стройке. Фото: Владимир Аносов

- По поручению губернатора министерство ТЭК и ЖКХ края организует изыскания по альтернативным участкам, чтобы исключить споры о близости грунтовых вод, но на участке рядом с хутором Некрасова воды нет, - заявил в разговоре с корреспондентом "РГ" глава Тимашевского района Андрей Палий. - Мусорный полигон в Тимашевске практически исчерпал свои возможности. Нужна глубокая переработка, так что никто не собирается строить свалку. Сегодня это и по законодательству невозможно. Планируется современный сортировочный комплекс, на котором будут делить пластик, стекло, бумагу, строительные отходы, а затем вывозить фракции на перерабатывающие предприятия. К примеру, картон - на картонажную фабрику в Кропоткине, стекло - на крымский завод.

Но, к сожалению, сами жители, как многие из них нам говорили, не доверяют словам о близком соседстве с безопасным и прекрасным во всех отношениях комплексом. Перед их глазами есть яркий пример с действующим с 2017 года Белореченским полигоном: спустя несколько лет после начала его работы горожане стали жаловаться на распространение гнилостного запаха. Проверка министерства ТЭК и ЖКХ выявила, что захоронение и сортировка мусора там происходили с нарушениями технологий, в частности органические отходы пересыпались грунтом несвоевременно.

Но размер площадки в Белореченске скромнее - всего 20,95 гектара, и уже сейчас, по словам руководителя Роспотребнадзора Светланы Родионовой, ее емкостей не хватает, ежегодно комплекс принимает до 580 тысяч тонн мусора. В Тимашевской зоне намерены перерабатывать 700 тысяч тонн отходов. Да и сумма инвестиций проекта, по предварительным оценкам, составляет более 1,2 миллиарда рублей.

Так что пока на все доводы людей о необходимости сохранить чистую природу рядом с храмом (где на подворье плодоносят виноградники, груши, где собирают урожаи пшеницы), судя по всему, во внимание чиновники принимать попросту не хотят...

Комментарий

Андрей Рудомаха,член Экологического совета при губернаторе Кубани:

- Выбор места для размещения отходов - сложный и ответственный процесс, где нужно учесть возможные негативные последствия. Принимаются во внимание и расстояние до населенных пунктов, и уровень подземных вод, и то, какие ветры в районе полигона являются преобладающими. К сожалению, в Краснодарском крае участки под полигоны выбирались безответственно. Таких случаев не два (в Белореченске и Тимашевском районе), а гораздо больше - так же были выбраны явно не подходящие участки под межмуниципальные полигоны в Новокубанской, Крымской, Староминской, Тихорецкой и Абинской зонах. В результате в крае, похоже, назревает мусорный коллапс - ни в одной из зон действия регоператора до сих пор не началось строительство комплексов.

Главная причина "заклинивания" ситуации, как мне кажется, заключается в активном нежелании регионального оператора, которым в Тимашевской зоне является ОАО "Мусороуборочная компания", что-либо менять. Компанию, похоже, устраивает уже имеющийся участок вблизи подворья монастыря, а протесты населения, ее, видимо, мало волнуют.

И попытка принятия нового генплана Роговского сельского поселения в представленном виде с якобы включенным мусорным полигоном (хотя в ныне действующем документе от 2013 года и во всех опубликованных версиях он отсутствует), боюсь, станет основанием для дальнейшего продвижения строительства комплекса в неприемлемом для населения месте.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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