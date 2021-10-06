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06.10.2021 06:00
Рубрика: Общество

Почти в два раза вырос спрос на курсы по программированию

Текст: Татьяна Ткачёва
Спрос на курсы по программированию в этом году увеличился в 1,8 раза. Наиболее активно ими интересуются мужчины. Половина россиян, которые хотят удаленно получить IT-профессию, проживают в Москве и Петербурге. Среди других регионов по числу студентов-программистов лидируют Подмосковье, Ростовская область и Татарстан.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такими данными с "РГ" поделились образовательная платформа "Нетология" и Московский физико-технический институт (МФТИ). Исследование было приурочено к главному IT-чемпионату планеты - ICPC. Он впервые проходит в Москве (с 1 по 6 октября) при поддержке Министерства цифрового развития и Минобразования. В соревновании участвует более ста команд из 42 стран.

Фото: iStock
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По данным аналитиков "Нетологии", интерес к обучающим модулям по программированию активно растет. В 2020 и 2021 годах прирост аудитории составил 77 и 79 процентов соответственно. Более половины слушателей курсов - в возрасте от 26 до 35 лет. Примерно 70 процентов студентов-программистов - мужчины. Любопытно, что количество женщин на таких курсах за последние четыре года уменьшилось на 14 процентов.

В МФТИ, впрочем, сообщили, что среди абитуриентов на IT-специальностях доля девушек стабильна и составляет чуть больше четверти. Судя по данным о доходах выпускников вуза, программистки получают меньше коллег-мужчин. Более 100 тысяч рублей в месяц зарабатывает 90 процентов парней и только 70 процентов девушек.

Почти все студенты онлайн-курсов по программированию - жители России. Половина проживает в Москве и Санкт-Петербурге. Заметно выделяются числом студенты из Московской (12 процентов) и Ростовской (6 процентов) областей, а также Татарстана, Свердловской, Самарской и Нижегородской областей. Иностранцев на курсах всего около шести процентов, в основном это граждане Казахстана, Беларуси и Украины.

В девяти из десяти случаев пользователи выбирают курсы для изучения программирования с нуля. В них есть и углубленные модули, которые позволяют студентам пройти путь до Middle-специалиста.

Программисты в среднем получают в 2,33 раза больше других в стране

В 2021 году самыми популярными у "удаленных" студентов стали профессии тестировщика ПО, веб-разработчика, Fullstack-разработчика на Python, Python-разработчика, Java-разработчика, специалиста по информационной безопасности, DevOps-инженера, 1С-программиста, iOS-разработчика, Frontend-разработчика, Android-разработчика и системного администратора.

"По сравнению с 2020 годом отмечается большой рост интереса к четырем профессиям: специалист по информационной безопасности (в 4,7 раза), DevOps-инженер (почти втрое), 1С-программист и Java-разработчик (в 2,7 и 2,5 раза соответственно), - рассказали в "Нетологии". - При этом снизился спрос на курсы для Frontend-разработчиков. Скорее всего, это связано с повышением интереса к профессии Fullstack-разработчика на Python".

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