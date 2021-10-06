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06.10.2021 11:40
Рубрика: Общество

В России составили рейтинг городов с правильным питанием

Текст: Николай Грищенко

Социологи составили рейтинг из 20 городов России, где жители придерживаются правильного питания и не едят блюда из фастфуда, леденцы и не употребляют сладкую газировку. В тройку лидеров вошли Москва, Новосибирск и Санкт-Петербург, а замкнули список Саранск, Брянск и Краснодар.

Фото: iStock
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Как сообщает исследовательское агентство Zoom Market, опрос среди жителей крупных городов страны проводился в сентябре. Горожанам предлагалось ответить на пять вопросов: вы часто едите чипсы и фастфуд; вы пьете сладкие газированные напитки; вы используете майонез и кетчуп; вы едите шоколадные батончики, леденцы и жевательные конфеты; по вашему мнению, вы правильно питаетесь?

Всего в опросе приняли участие 1900 человек.

По словам коммерческий директор агентства Андрея Штырова, газированные напитки больше всех любят жители Саратова и Иванова, чипсы и фастфуд чаще всего едят в Воронеже и Симферополе, без кетчупа и майонеза не садятся за стол в Саранске, Краснодаре и Брянскае. Почти 100 процентов опрошенных жителей столицы Кубани признались, что регулярно едят шоколадные батончики, леденцы и жевательные конфеты.

При этом 78 процентов респондентов заявили, что они питаются правильно.

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