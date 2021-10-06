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06.10.2021 13:28
Рубрика: Власть

Мэрия Кургана предложила убыточным перевозчикам уйти с рынка

Текст: Валентина Пичурина
Областные власти и мэрия Кургана отреагировали на повышение стоимости проезда в городских автобусах и позицию регионального Союза транспортников, которую они обнародовали в соцсетях.

Напомним, в Кургане на ряде маршрутов цена разового проезда в автобусах возросла с 28 до 30, а на некоторых - до 33 рублей. Пассажиры возмутились такому резкому скачку. Перевозчики объяснили, что у них нерегулируемые тарифы. Цену билета они устанавливают сами, исходя из своей экономической рентабельности. А рентабельность такова, что не позволяет им возить за меньшую стоимость: подорожали ГСМ, запчасти, содержание парка. К тому же снижается пассажиропоток. Предприниматели терпят убытки. Между тем во многих городах невыгодные маршруты субсидируют из бюджета. В Кургане такого нет.

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- Мы не увидели в обращении перевозчиков экономического обоснования повышения стоимости проезда с выкладками и расчетами, - заявила сегодня на онлайн-пресс-конференции глава Кургана Елена Ситникова. - Заявляют, что несут затраты, работают в убыток, но подтвердить эти затраты не могут. Если в убыток, и работать невыгодно, тогда освобождайте рынок. Мы все трудимся в рамках открытого рыночного пространства. Никто никого не держит. Обанкротились - ушли. Придут перевозчики, которые будут работать с прибылью. Однако ни один добровольно с маршрута пока не ушел.

По словам Елены Ситниковой, обоснованность повышения тарифов городские власти проверят вместе с областным профильным департаментом. У транспортных компаний уже запросили документы.

Заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов рассказал о перспективах развития пассажирских перевозок в городе. Так, 22 сентября объявлен открытый конкурс на разработку документов транспортного планирования области, в том числе областного центра. В них предполагается откорректировать маршрутную сеть в Кургане, убрать параллельные маршруты и перераспределить пассажиропоток. Выполнение научно-исследовательских работ по контракту ожидается 15 апреля 2022 года.

Сейчас в Кургане пассажиров возят 24 фирмы (15 юрлиц и 9 ИП). На линии работают 365 автобусов, которые обслуживают 65 маршрутов.

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