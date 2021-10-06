Рогозин рассказал о запланированных до конца 2021 года пусках ракет

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о планирующихся до конца 2021 года пусках космических ракет. Так, 14 октября состоится запуск спутников OneWeb с космодрома Восточный. Затем, 28 октября, пуск с Байконура грузового корабля, а 24 ноября - запуск к МКС модуля "Причал".

После этого в космос отправятся "Союз МС-20" с японскими космическими туристами, а также ракета-носитель "Протон" со спутниками связи. Также состоятся пуски ракет, в том числе "Ангары", на космодроме Минобороны России в Плесецке и на стартовом экваториальном комплексе Куру во Французской Гвиане.

"И это только пуски ракет космического назначения, не считая учебные пуски стартовыми расчетами Минобороны боевых ракетных комплексов производства предприятий "Роскосмоса", - отметил Рогозин.

Напомним, накануне ракета-носитель "Союз-2.1а" с первым в мире киноэкипажем на борту стартовала с Байконура в 11:55 мкс. Полет длился по экспресс-схеме: это всего два витка и чуть более трех часов пути. Пилотируемый корабль "Союз МС-19" доставил на Международную космическую станцию космонавта Антона Шкаплерова, режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд. На МКС Юлия и Клим пробудут 12 дней. Фильм "Вызов" станет первой картиной в истории, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе.