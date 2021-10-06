Рогозин: Съемочная группа на МКС чувствует себя нормально

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в Twitter о самочувствии членов российской съемочной группы, отправившейся на МКС для работы над фильмом "Вызов".

По его словам, никаких отклонений нет, все идет в штатном режиме. Врачи оценивают состояние участников космического полета как нормальное.

Корабль "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд был запущен с космодрома Байконур 5 октября. Через 3,5 часа киноэкипаж прибыл на МКС. В ближайшие 1,5 недели будут идти съемки фильма, а 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким.