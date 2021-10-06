Российский авторынок по итогам трех кварталов вырос, но продолжает падать

Ассоциация европейского бизнеса подвела итоги продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России в сентябре и по итогам трёх кварталов этого года. В АЕБ назвали ситуацию "крайне нестабильной".

В сентябре 2021 года авторынок просел на 22.6% по сравнению с этим же месяцем в 2020 году, всего реализовано 119 485 машин. В количественном выражении недостача составила 34 924 авто.

С января по сентябрь в этом году было продано 1 260 111 автомобилей, это на 15.1 % больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

"Как и ожидалось, негативный тренд продолжается, хотя по результатам первых трех кварталов все же наблюдается рост. Хорошо известный дефицит автомобилей на рынке, связанный с сокращением производства и мировой проблемой нехватки полупроводников, а также новые вызывающие опасения факторы, такие как энергетический кризис в Китае и Великобритании, рост стоимости сырья и другие проблемы, будут поддерживать негативный тренд в ближайшие несколько месяцев. На данный момент ситуация на рынке крайне нестабильна, однако в ноябре", - прокомментировал отчёт Томас Штэрцель, председатель комитета автопроизводителей АЕБ.

В Ассоциации заявили, что прогноз по году будет пересмотрен в ноябре.