Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
06.10.2021 13:03
Рубрика: Легковые авто

Российский авторынок по итогам трех кварталов вырос, но продолжает падать

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Skoda Фото: Пресс-служба Skoda
Фото: Пресс-служба Skoda

Ассоциация европейского бизнеса подвела итоги продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России в сентябре и по итогам трёх кварталов этого года. В АЕБ назвали ситуацию "крайне нестабильной".

Фото: iStock
Тиктокеры начали скручивать болты и гайки с колес автомобилей

В сентябре 2021 года авторынок просел на 22.6% по сравнению с этим же месяцем в 2020 году, всего реализовано 119 485 машин. В количественном выражении недостача составила 34 924 авто.

С января по сентябрь в этом году было продано 1 260 111 автомобилей, это на 15.1 % больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

"Как и ожидалось, негативный тренд продолжается, хотя по результатам первых трех кварталов все же наблюдается рост. Хорошо известный дефицит автомобилей на рынке, связанный с сокращением производства и мировой проблемой нехватки полупроводников, а также новые вызывающие опасения факторы, такие как энергетический кризис в Китае и Великобритании, рост стоимости сырья и другие проблемы, будут поддерживать негативный тренд в ближайшие несколько месяцев. На данный момент ситуация на рынке крайне нестабильна, однако в ноябре", - прокомментировал отчёт Томас Штэрцель, председатель комитета автопроизводителей АЕБ.

В Ассоциации заявили, что прогноз по году будет пересмотрен в ноябре.