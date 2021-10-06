Сказочная работа: В Беловежскую пущу требуется Дед Мороз

Впервые за почти два десятка лет в вековом царстве зубров, откуда огоньки новогодних елок каждый год разлетаются по всей Беларуси, руководство Беловежской пущи спохватилось в поисках незаменимого в таких случаях добродушного бородача.

И подбирают кадровики не простодушного волонтера, а надежного хранителя народных традиций с солидным окладом по штатному расписанию. Правда, на официальном сайте национального парка размещены сразу три вакансии, одна из которых предлагает Деду Морозу около $398, а в качестве бонуса - место в комфортабельном общежитии. Дело в том, что, как известно, бородач живет в здешних местах круглый год, а вот Снегурочка навещает его лишь в сезон новогодних праздников.

К слову, работа любимого новогоднего героя детворы и взрослых считается в республике достаточно солидной. Поэтому и анкетные данные к кандидату предъявляются повышенные. Во-первых, углубленное знание лесных традиций, желательно и высшее образование, или, на крайний случай, средне-специальное плюс стаж работы не менее двух лет.

Ведь, как уже информировал "СОЮЗ", ежегодно белорусскому Деду Морозу присылают около двадцати тысяч писем. Только успевай их прочесть! Приходят они из соседних стран и из дальнего зарубежья. Есть послания даже на китайском языке и на японском. Кроме того, ему приходится встречаться и со своими коллегами - Дедом Морозом из Великого Устюга, финским Йоулупукки, карельским Паккайне, бурятским Саганом Убугуном и татарским Кыш Бабая.

Кстати, три года назад появился в Беловежской пуще памятный знак Новому году. Кованую композицию установили по соседству с главной елкой поместья. Она представляет собой циферблат часов, показывающих без двух минут двенадцать, а рядом размещаются главные атрибуты бородача - валенки, посох, варежка и мешок с подарками.

А атмосферу праздника здесь создают украшенные ажурной резьбой домики, деревянные скульптуры сказочных персонажей и разноцветные гирлянды. В предновогодний период белорусскому герою зимних сказаний предстоит обойти дозором десятки гектаров заповедных урочищ, принимая порой за день свыше шести тысяч туристов.

Есть в Беловежской пуще и эколого-просветительский центр с музеем природы, демонстрационные вольеры, где можно увидеть зубров, медведей, оленей. Музей народного быта и старинных технологий дает возможность познакомиться с культурой и бытом местного жителя минувших веков. Разработаны и обустроены велосипедные и пешеходные туристические маршруты общей протяженностью более 400 километров. Только успевай крутить педалями.

Так что работы и у хранителей пущи невпроворот. Вот и появились на днях объявления о вакансиях мастера цеха переработки древесины и рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений.