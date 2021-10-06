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06.10.2021 12:49
Рубрика: Общество

"Спутник Лайт" зарегистрировали в ОАЭ

Текст: Евгения Думанская

"Спутник Лайт" получила регистрацию в Объединенных Арабских Эмиратах в качестве самостоятельной и как бустерной вакцины, сообщается в официальном Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V", который ведет Российский фонд прямых инвестиций.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В сообщении сказано, что препарат "Спутник Лайт", являющийся первым компонентом вакцины "Спутник V", сейчас рассматривают все больше стран, поскольку его защитное действие усиливается со временем, делая идеальным бустером, то есть третьей прививкой.

Сейчас изучаются комбинации "Спутника Лайт" с другими препаратами разных производителей. В частности, уже идут испытания совместно с Astrazeneca.

Ранее РФПИ предложил Евросоюзу рассмотреть российскую вакцину против COVID-19 "Спутник Лайт" для применения в качестве бустера.

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