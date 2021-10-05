РФПИ предложил ЕС вакцину "Спутник лайт" для бустерного укола

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Евросоюзу рассмотреть российскую вакцину против COVID-19 "Спутник лайт" для применения в качестве третьего - бустерного - укола. Об этом говорится в официальном Twitter вакцины. Такое предложение в РФПИ сделали в связи с опубликованными данными о практически двукратном снижении эффективности вакцины Pfizer.

"Поскольку ЕС начинает использовать бустеры из-за снижающейся эффективности Pfizer, следует рассмотреть в качестве бустерного укола однокомпонентную вакцину "Спутник лайт", - говорится в сообщении.

РФПИ еще в августе обратился к компании Pfizer с аналогичным предложением. Только тогда шла речь не о ревакцинации, а о том, чтобы использовать прививку "Спутником Лайт" в качестве бустерного, третьего укола для усиления эффекта первой вакцинации. РФПИ уже реализует такой проект с Astrazeneca.

Исследования возможности комбинированного применения разных вакцин проводятся сейчас в разных странах, а со "Спутником" такие испытания были проведены в Азербайджане, ОАЭ и Аргентине. Полученные данные подтвердили полную безопасность и эффективность этой стратегии.