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05.10.2021 20:23
Рубрика: Экономика

РФПИ предложил ЕС вакцину "Спутник лайт" для бустерного укола

Текст: Ирина Невинная

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Евросоюзу рассмотреть российскую вакцину против COVID-19 "Спутник лайт" для применения в качестве третьего - бустерного - укола. Об этом говорится в официальном Twitter вакцины. Такое предложение в РФПИ сделали в связи с опубликованными данными о практически двукратном снижении эффективности вакцины Pfizer.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Поскольку ЕС начинает использовать бустеры из-за снижающейся эффективности Pfizer, следует рассмотреть в качестве бустерного укола однокомпонентную вакцину "Спутник лайт", - говорится в сообщении.

РФПИ еще в августе обратился к компании Pfizer с аналогичным предложением. Только тогда шла речь не о ревакцинации, а о том, чтобы использовать прививку "Спутником Лайт" в качестве бустерного, третьего укола для усиления эффекта первой вакцинации. РФПИ уже реализует такой проект с Astrazeneca.

Исследования возможности комбинированного применения разных вакцин проводятся сейчас в разных странах, а со "Спутником" такие испытания были проведены в Азербайджане, ОАЭ и Аргентине. Полученные данные подтвердили полную безопасность и эффективность этой стратегии.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций Вакцинация от коронавируса

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