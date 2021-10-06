Срок службы дорожного покрытия вырос из-за использования новых технологий

Использование новых технологий строительства дорог позволило в два раза увеличить срок службы дорожного покрытия, сообщили в госкомпании "Автодор". Эффективность новых технологий обсуждали в ходе I Международной научно-практической конференции "Строительство качественных и безопасных дорог с применением цементобетона и минеральных вяжущих" в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ).

Межремонтный срок службы для участков трассы М-4, введенных в эксплуатацию в 2017 году, при среднесуточной интенсивности более 65 тысяч автомобилей в сутки, превысил минимальный срок, установленный ГОСТ Р 58861 в два раза, отметили в госкомпании. При ремонте использовалась технология управления состоянием цементобетонного покрытия на стадии эксплуатации. На участке М-4 с 52 по 71 километр в Московской области цементобетонное покрытие перекрыли слоем износа из асфальтобетона ЩМА-12 по методологии Superpave толщиной 3,5 см. Столько же было отфрезеровано цементобетона.

На сети дорог "Автодора" применяются минеральные вяжущие для укрепления грунтов, слоев оснований, новые технологии устройства цементобетонных покрытий, установки бетонных удерживающих ограждений. Например, на объектах капитального ремонта дорог, находящихся в доверительном управлении госкомпании, используется технология холодного ресайклинга с укреплением слоев оснований минеральными и комплексными вяжущим, прежде всего, асфальтогранулобетоном, органо-минеральными смесями. На отдельных участках нового строительства (М-4 "Дон", М-12) при необходимости для стабилизации и укрепления грунтов применяются различные добавки.

В пользу технологии применения минеральных вяжущих на данный момент говорит и стоимостной аспект. Цены на минеральные вяжущие в последние годы стабильны, отмечают в госкомпании. Вариант дорожной одежды с цементобетонным покрытием на участке Казань - Екатеринбург рассматривается как один из приоритетных.