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06.10.2021 16:56
Рубрика: Общество

Старт киноэкипажа фильма "Вызов" с Байконура собрал в интернете более 13 млн просмотров

Текст: Сусанна Альперина

Телевизионные рейтинги еще не пришли, а вот то, как смотрели трансляцию с космодрома Байконур, где 5 октября 2021 года прошел старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" с экипажем МКС-66 на борту, уже известно. Трансляция в целом, по данным, предоставленным Первым каналом, собрала более 13 млн просмотров в Интернете. Прежде всего - на интернет-ресурсах Первого канала и его официальных аккаунтах в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте. Для сравнения - это на треть превышает показатель последнего финала "Евровидения".

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Онлайн-трансляция также была доступна на YouTube, блог-платформе Яндекс.Дзен и в социальной сети Тик-Ток. Кроме этого, более 220 тысяч раз пользователи запустили виртуальную ракету в приложении Первого канала, что стало первым примером масштабной интеграции технологии дополненной реальности и традиционного телеэфира.

Осталось дождаться телерейтингов. Но можно уже заранее предсказать, что им также практически не будет равных. Можно только гадать - превзойдут ли они топовые события года или будут на том же уровне.

Общество Космос Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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