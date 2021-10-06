Старт киноэкипажа фильма "Вызов" с Байконура собрал в интернете более 13 млн просмотров

Телевизионные рейтинги еще не пришли, а вот то, как смотрели трансляцию с космодрома Байконур, где 5 октября 2021 года прошел старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" с экипажем МКС-66 на борту, уже известно. Трансляция в целом, по данным, предоставленным Первым каналом, собрала более 13 млн просмотров в Интернете. Прежде всего - на интернет-ресурсах Первого канала и его официальных аккаунтах в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте. Для сравнения - это на треть превышает показатель последнего финала "Евровидения".

Онлайн-трансляция также была доступна на YouTube, блог-платформе Яндекс.Дзен и в социальной сети Тик-Ток. Кроме этого, более 220 тысяч раз пользователи запустили виртуальную ракету в приложении Первого канала, что стало первым примером масштабной интеграции технологии дополненной реальности и традиционного телеэфира.

Осталось дождаться телерейтингов. Но можно уже заранее предсказать, что им также практически не будет равных. Можно только гадать - превзойдут ли они топовые события года или будут на том же уровне.