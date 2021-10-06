Страховщики сравнили убытки от ДТП по вине мужчин и женщин

Наибольший ущерб в аварии причиняют водители-мужчины от 30 до 40 лет, а также женщины старше 50 лет. Такой вывод сделали эксперты одной из крупнейших страховых компаний, проанализировав выплаты по страховым случаям.

Расхожее утверждение, что женщины попадают в аварии чаще мужчин, но, как правило, с меньшими последствиями, сложно подтвердить статистическими данными. Согласно статистике ГИБДД, мужчины становятся виновниками ДТП значительно чаще. Однако мужчин-водителей намного больше, чем женщин. К тому же ГИБДД считает только те аварии, в которых пострадали люди. ДТП, в которых пострадали только машины, в их статистику не попадают.

Поэтому тем более интересно исследование этой страховой компании. К тому же оно показывает риски водителей с учетом не только их пола, но и возраста. В итоге вышло, что наибольший ущерб, который превышает средний на 11 процентов, как уже говорилось, приносят мужчины 30-40 лет и женщины старше 50 лет.

Наименьший урон другим автомобилям в ДТП - на 19 процентов ниже среднего - причиняют женщины 40-50 лет. Представительницы прекрасного пола 30-40 лет наносят ущерб на 15 процентов меньше среднего. Девушки от 18 до 30 лет - на 5 процентов. То есть получается, что в ДТП, которые происходят по вине женщин-водителей, машины пострадавших получают меньше повреждений.

У мужчин-водителей показатель ущерба ниже среднего наблюдается только у тех, чей возраст составляет от 40 до 50. Да и этот показатель минимален - всего 2 процента. Мужчины старше 50 лет причиняют ущерб на два процента выше среднего. Юноши от 18 до 30 лет - на 7 процентов.

При расчете стоимости полиса ОСАГО для водителя учитывается возраст и стаж. А вот гендерные признаки включать в такой расчет прямо запрещено указанием Центробанка. Может быть, и зря. Для женщин страховка была бы дешевле.

По оценке директора департамента андеррайтинга и управления продуктами этой страховой компании Павла Нефедова, около 10 процентов автовладельцев регулярно создают опасные ситуации на дороге. Но, к сожалению, не все они застрахованы по ОСАГО. По оценкам этой же страховой компании без полисов автогражданки ездят от 5 до 7 процентов активных водителей, то есть более двух миллионов человек. По некоторым другим экспертным оценкам, количество незастрахованных на дорогах - около 4 миллионов.

Способов борьбы с ними практически нет. Штраф за отсутствие страховки - 800 рублей. Но сотрудники ГИБДД не часто останавливают водителей для проверки документов. А выявление таких нарушителей с помощью автоматических камер пока не заработало. Поэтому страховщики даже новый продукт придумали и запустили на рынок страховку на случай, если у виновника ДТП не окажется ОСАГО. Стоит всего 1,5 тысячи рублей. Зато страховщик компенсирует ущерб, если виновник не застрахован.