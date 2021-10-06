Ученый предупредил о появлении нового коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2 может мутировать и вызывать новую пандемию, предупредил профессор американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU Ван Линьфа.

По его словам, существует вероятность того, что коронавирус вернется от человека к животным, после чего снова перейдет на человека как новейший коронавирус SARS-CoV-3.

"Это может произойти и так: скажем, человек, инфицированный коронавирусом Sars-CoV-2, оставляет где-то недоеденный фрукт, и его подбирает и съедает летучая мышь", - цитирует ученого газета Straits Times.

Ван Линьфа считает, что мутация может произойти на американском континенте, где коронавирус в природе пока не присутствует в организмах местных летучих мышей.

Ранее сообщалось, что новые мутации SARS-CoV-2 могут легче передаваться воздушно-капельным путем. Американские ученые в ходе экспериментов доказали, что только мельчайшие аэрозоли (частицы размером менее 5 микрон) заражают хомяков на расстоянии двух метров, а относительно крупные капли не долетают.