Новости

Элайджа Вуд: Харви Вайнштейн был прообразом орка во "Властелине колец" 17:37
Умер актер индийского кино Арвинд Триведи 16:59
Бывшая подруга Тимати Анастасия Решетова приняла ислам 16:48
Видео: Вася Ложкин и группа "Пикник" выпустили музыкальный мультфильм 16:31
Появился новый русский трейлер "Французского вестника" Уэса Андерсона 16:03

В "Что, если...?" Marvel представила новую команду супергероев

Новости
    06.10.2021, 16:36
Текст:   Богдан Бобров

Осторожно! Текст содержит спойлеры!

Закончился первый сезон мультсериала "Что, если...?" от Marvel.

Фото: Instagram/ spdrmnkyxxiii
Гарфилд и Магуайр получат много экранного времени в "Нет пути домой"

На этапе промо-кампании авторы неоднократно делали акцент на том, что события проекта станут каноном для всей киновселенной. После выхода заключительного эпизода стало понятно, что они под этим подразумевали.

Главным наследием анимационного шоу стала супергеройская команда "Стражи мультивселенной". В нее вошли Капитан Картер, Звездный Лорд Т'Чалла, Гамора в доспехах Таноса, Темный Доктор Стрэндж, Тор с выбритым лицом диснеевского принца и Черная Вдова, оставшаяся последней выжившей на Земле.

В Сети уже успели нарисовать фанатский постер нового объединения.

А также стилизовали персонажей для появления на больших экранах.

В Сеть и раньше попадали утечки о том, что персонаж Хейли Этвелл заглянет в картину "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия". Теперь же ясно, что она может появиться там в качестве Стража этой самой мультивселенной.

С нашей рецензией на первый сезон мультсериала "Что, если...?" можно ознакомиться здесь.

Новости

Трейлер: студия The Asylum сняла свою "Дюну" 14:58
Умерла актриса Луиза Маттиоли, бывшая жена "Бонда" Роджера Мура 14:50
СМИ: Валерия Гаркалина перевели в реанимацию 14:36
Опубликован фрагмент из продолжения "Секса в большом городе" 13:46
⧣ США
Фото: twitter.com/ kamaalrkhan
Умер комик Шариф Умер 13:30
Сценарист "Бэтмена" экранизирует комикс Киану Ривза 12:40
Клодия в сериале-ремейке "Интервью с вампиром" станет темнокожей 11:55
⧣ фантастика
Фото: YouTube/ Marvel Entertainment
Вышел новый тизер "Вечных" Marvel с Анджелиной Джоли 11:23
Гарфилд и Магуайр получат много экранного времени в "Нет пути домой" 09:56
Один из создателей "Аббатства Даунтон" Пилчер умер от COVID в 53 года 05.10.2021
⧣ комиксы
Фото: kinopoisk.ru
HBO показала первый отрывок из сериала "Миротворец" Джеймса Ганна 05.10.2021
"Игра в кальмара" возглавила топ-10 недели "КиноПоиска" 05.10.2021
Режиссер "Венома 2" рассказал о планах на третью часть 04.10.2021