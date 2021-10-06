В "Что, если...?" Marvel представила новую команду супергероев

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Закончился первый сезон мультсериала "Что, если...?" от Marvel.

На этапе промо-кампании авторы неоднократно делали акцент на том, что события проекта станут каноном для всей киновселенной. После выхода заключительного эпизода стало понятно, что они под этим подразумевали.

Главным наследием анимационного шоу стала супергеройская команда "Стражи мультивселенной". В нее вошли Капитан Картер, Звездный Лорд Т'Чалла, Гамора в доспехах Таноса, Темный Доктор Стрэндж, Тор с выбритым лицом диснеевского принца и Черная Вдова, оставшаяся последней выжившей на Земле.

В Сети уже успели нарисовать фанатский постер нового объединения.

А также стилизовали персонажей для появления на больших экранах.

В Сеть и раньше попадали утечки о том, что персонаж Хейли Этвелл заглянет в картину "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия". Теперь же ясно, что она может появиться там в качестве Стража этой самой мультивселенной.

С нашей рецензией на первый сезон мультсериала "Что, если...?" можно ознакомиться здесь.