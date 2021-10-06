В Гидрометцентре опровергли самые популярные приметы о зиме

Популярная примета о том, что очень красные гроздья рябины осенью сулят морозную зиму, несостоятельна, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал, что около ста лет синоптики и биологи собирали данные о том, когда была красная рябина и связано ли это с морозами. Оказалось, что никакой зависимости нет - бывали и теплые зимы.

"Такое доверие к приметам необоснованно. Мы это проверили", - приводит слова специалиста РИА Новости.

Он добавил, что примета о том, что после суровой зимы последует жаркое лето, тоже не подтвердилась в ходе наблюдений.

В этом году, согласно предварительным прогнозам, в большинстве регионов России температура зимой будет около нормы и выше. Ожидается, что в северных регионах будет теплее обычного, а в остальных температурный фон окажется близким к норме. Вильфанд подчеркнул, что это вероятностный прогноз.