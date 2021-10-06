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06.10.2021 13:22
Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал о погоде в России зимой

Текст: Ольга Игнатова
Нормальная и чуть выше нормы погода ожидает россиян предстоящей зимой, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

По словам метеоролога, в большинстве регионов России температура зимой будет около нормы и выше, но это вероятностный прогноз. "Мы его будем все время корректировать", - уточнил Вильфанд.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Погода теплее обычного ожидается в северных регионах, в остальных - около нормы. При этом Вильфанд пояснил, что прогнозировать количество осадков предстоящей зимой - безграмотно с точки зрения науки. Снег зимой будет, но в каких количествах, сказать просто невозможно.

Ранее Росгидромет и Гидрометцентр представили вероятностный прогноз погоды на отопительный сезон (октябрь 2021 года - март 2022 года).

В центре европейской территории только в декабре погода будет близка к климатической норме. А в октябре, ноябре, январе, феврале и марте может быть даже чуть теплее обычного.

В октябре нынешнего года выше нормы средняя месячная температура ожидается на востоке Северо-Западного округа, на севере Урала и Сибири, а также на большей части Якутии. Холоднее, чем в октябре 2020 года, будет на юге европейской территории. Там "бархатный сезон" уже завершился, сообщил Вильфанд.

Последний месяц осени будет теплее обычного на востоке и юге Урала, в Сибири, на большей части Якутии и в Забайкалье.

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