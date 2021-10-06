В Марселе стихийное бедствие, а экологисты лишь рассуждают о высоких материях

На юг Европы обрушились сильнейшие ливни. На северо-западе Италии синоптики зарегистрировали рекордные уровни осадков. За день их выпало столько, сколько бывает за несколько месяцев, а то и более. Примерно такая же картина во Франции, где в департаменте Буш-дю-Рон был объявлен самый высокий уровень метеорологической опасности - красный. Причем удар стихии пришелся по Марселю, второму по значению после Парижа городу Франции. Там за несколько часов выпало около трех месячных норм осадков - почти 200 мм ливневой воды.

Улицы превратились в бурные реки. С мощным ревом они пронеслись по древнему портовому городу, затапливая первые этажи домов, перевертывая автомобили. Из-за многодневной забастовки мусорщиков практически на всей территории Марселя скопились огромные кучи мусора. Тысячи тонн отбросов грязевыми потоками смыло в Средиземное море. Другие заблокировали и частично разрушили канализационные стоки, которые давно уже требовалось заменить на те, что соответствуют нормам безопасности. Но до этого руки не доходили ни у прежних городских властей, ни у нынешних, где при мэре-социалисте ведущие позиции в муниципалитете занимают представители "зеленых" из партии "Европа-Экология-"Зеленые".

В то время как сотни горожан, засучив рукава, круглые сутки разгребают завалы мусора на городских пляжах и в порту, пытаются очистить прибрежные воды от всякого хлама, оказавшегося там в огромных количествах, первый заместитель мэра по экологии Кристин Жюст упорно перекладывает вину за последствия нынешнего катаклизма на региональную структуру, в которую входит Марсель и еще ряд соседних городов. Мол, уборка мусора в Марселе, ремонт инфраструктур не входят в компетенцию муниципалитета, и весь "этот ужас" произошел не по их вине.

Собственно, такая позиция, в принципе, характерна для большинства "продвинутых" европейских экологистов. Они с удовольствием рассуждают о высоких материях, таких, как глобальные проблемы защиты окружающей среды, ответственность за биосферу, являющейся, как записано в их документах, "центральной идеей зеленых ценностей". Конечно же, не забывают о необходимости отказа от углеродной энергетики.

Кстати, примерно в то время, как над Марселем разверзлись хляби небесные, чуть было не затопив его полностью, на людном митинге партии французских "зеленых", а она также собирается участвовать в президентских выборах весной 2022 года, "дискурс" в основном шел об их предвыборном проекте, который состоит в том, чтобы "добиться мирного сосуществования человечества и прочего живого мира планеты". Ну, а о Марселе ни слова. Что касается конкретных "приземленных" задач, которые непосредственно и сейчас затрагивают людей, к примеру, таких, как эффективная уборка и переработка того же мусора, внедрение новых очистных механизмов и программ, то они, как правило, остаются вне фокуса "зеленых". Ведь куда интереснее с подачи шведской девчушки Греты Тунберг ради "спасения планеты" предложить отказаться от авиации как таковой, поставить крест на атомных электростанциях, не задумываясь о том, что во Франции они дают три четверти всей потребляемой здесь электроэнергии и реальной замены им нет. Ну а призыв к "развитию вспять"? Меньше производить, меньше потреблять, и все, якобы для процветания человечества Недаром многие во Франции радикалов от экологии стали называть "зелеными кхмерами". Так в Пуатье, что на западе Франции, "зеленый" мэр отказался финансировать авиаклубы под предлогом, что самолеты "используют невозобновляемые источники энергии". В Лионе его коллега по партии выступил против проезда через город велогонки "Тур де Франс", мол, загрязняет окружающую среду. А больше всего французов обескуражил их однопартиец и глава мэрии Бордо. Тот запретил ставить новогоднюю елку, назвав ее "мертвым деревом".