В Минске прошло заседание совета руководителей консульских служб стран СНГ

Проблемные вопросы выполнения положений Венской конвенции о консульских сношениях были включены в повестку XXVIII заседания Консультативного совета руководителей профильных служб внешнеполитических ведомств государств - участников Содружества Независимых Государств, которое состоялось 6 октября в белорусской столице.

В формате видеоконференции участие в нем приняли представители МИД Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ, сообщили в пресс-службе этой международной организации.

Кроме того, участники заседания, отметив важность внедрения в работу системы электронного взаимодействия, рассмотрели вопросы двусторонних консульских конвенций, а также сотрудничества в рамках конвенций о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года (Минск) и 7 октября 2002 года (Кишинев).

Стало известно, что очередное заседание совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел государств СНГ намечено на первое полугодие будущего года в Минске под председательством Казахстана, сообщает БЕЛТА.