Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
06.10.2021 11:29
Рубрика: Легковые авто

В России создали технологию для оценки загруженности парковок

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Технологию, анализирующую степень загруженности парковок во дворах, создали российские специалисты. В основе метода лежит машинное радиозрение.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
"Горе-экстремалы": в полиции возьмутся за злостных нарушителей ПДД

Как сообщает RT со ссылкой на платформу Национальной технологический инициативы, радиомодули встраиваются в системы уличного освещения. Их количество зависит от площади оцениваемой территории.

Данные поступают в единый центр, после чего благодаря нейросетевой библиотеке ведется анализ и последующая визуализация полученной информации. Это могут быть графики, таблицы, тепловые карты и прочее.

Сервис может быть полезен не только для водителей, но и для городских служб. Кроме того, ведется разработка системы, позволяющей с помощью чат-бота получить данные о загруженности той или иной парковки, находящейся по конкретному адресу. Вполне возможно, что в ближайшей перспективе таким приложением сможет воспользоваться каждый автовладелец.

#авто