В России создали технологию для оценки загруженности парковок

Технологию, анализирующую степень загруженности парковок во дворах, создали российские специалисты. В основе метода лежит машинное радиозрение.

Как сообщает RT со ссылкой на платформу Национальной технологический инициативы, радиомодули встраиваются в системы уличного освещения. Их количество зависит от площади оцениваемой территории.

Данные поступают в единый центр, после чего благодаря нейросетевой библиотеке ведется анализ и последующая визуализация полученной информации. Это могут быть графики, таблицы, тепловые карты и прочее.

Сервис может быть полезен не только для водителей, но и для городских служб. Кроме того, ведется разработка системы, позволяющей с помощью чат-бота получить данные о загруженности той или иной парковки, находящейся по конкретному адресу. Вполне возможно, что в ближайшей перспективе таким приложением сможет воспользоваться каждый автовладелец.