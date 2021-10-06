YouTube удалил каналы признанного виновным в торговле людьми певца R. Kelly

Платформа YouTube заблокировала два канала американского певца Ар Келли (R. Kelly), которого суд признал виновным в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Как заявил представитель видеохостинга, каналы, связанные с исполнителем, удалили в качестве меры "в связи с нарушением правил автором", пишет агентство Reuters.

Удалены были каналы RKellyTV и RKellyVevo, а новый канал певец завести не сможет. При этом клипы Ар Келли, загруженные на YouTube другими пользователями, удалены не были, а его музыка все еще доступна на платформе YouTube Music.

По правилам сервиса, авторы контента несут ответственность за свои действия и за пределами платформы, то есть если поведение пользователя на других платформах вредит зрителям и рекламодателям, то руководство YouTube вправе принять меры.

Напомним, 28 сентября суд присяжных в Нью-Йорке признал Ар Келли виновным по девяти статьям обвинения, в том числе в эпизодах вымогательства, сексуальной эксплуатации детей, похищения и подкупа. Решение о наказании суд объявит 4 мая 2022 года.