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06.10.2021 11:02
Рубрика: В мире

YouTube удалил каналы признанного виновным в торговле людьми певца R. Kelly

Текст: Диана Ковалева
Фото: AP Photo/Nam Y. Huh Фото: AP Photo/Nam Y. Huh
Фото: AP Photo/Nam Y. Huh

Платформа YouTube заблокировала два канала американского певца Ар Келли (R. Kelly), которого суд признал виновным в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Как заявил представитель видеохостинга, каналы, связанные с исполнителем, удалили в качестве меры "в связи с нарушением правил автором", пишет агентство Reuters.

Фото: istok
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Удалены были каналы RKellyTV и RKellyVevo, а новый канал певец завести не сможет. При этом клипы Ар Келли, загруженные на YouTube другими пользователями, удалены не были, а его музыка все еще доступна на платформе YouTube Music.

По правилам сервиса, авторы контента несут ответственность за свои действия и за пределами платформы, то есть если поведение пользователя на других платформах вредит зрителям и рекламодателям, то руководство YouTube вправе принять меры.

Напомним, 28 сентября суд присяжных в Нью-Йорке признал Ар Келли виновным по девяти статьям обвинения, в том числе в эпизодах вымогательства, сексуальной эксплуатации детей, похищения и подкупа. Решение о наказании суд объявит 4 мая 2022 года.

В мире США Культура Музыка Компании Информационные технологии YouTube

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