В среду, 6 октября, появились подробности задержания экс-замминистра минпросвещения и бывшего вице-президента "Сбербанка" Марины Раковой. Она, по данным МВД, весь день общалась со столичными полицейскими.

Сенсацией стало сообщение правоохранителей, что разыскиваемая чуть ли не в другом государстве экс-чиновница никуда не уезжала, а утром в среду сама явилась к следователю в ГСУ ГУ МВД России по Москве. По информации РЕН ТВ, полиция еще 4 октября задержала гражданского супруга Раковой Артура Стеценко по делу о фиктивном трудоустройстве 12 человек.

Все они - сотрудники "Фонда новых форм развития образования" в РАНХиГС. Меру пресечения ей будет выбирать Тверской суд Москвы - по месту расположения следственного органа.

Вменяемая сумма хищений в 50 млн рублей по ходу следствия может увеличиться. Но если и нет, членам группы уже все равно грозит по 10 лет колонии.

Уже понятно, что следствие будет просить суд об аресте Раковой. А ее защита - максимум о домашнем аресте. Но, так как бывшая высокопоставленная чиновница уже один раз показала, что может пренебречь вызовом к следователю, а ее предполагаемые подельники уже отправлены в камеры следственного изолятора, Ракова почти наверняка может последовать за ними.

На сегодняшний день Марину Ракову подозревают в хищении более 50 миллионов рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования.

Марина Ракова сейчас официально безработная и фигурант уголовного дела о крупном мошенничестве. Фото: Андрей Махонин/ Фотохост-агентство ТАСС

Напомним, что бывшую чиновницу 30 сентября должны были допросить полицейские следователи, однако она бесследно пропала. Из-за чего ее объявили в федеральный розыск.

На сегодняшний день Марина Ракова - безработная, что и должны записать в протоколах допроса следователи. Еще вчера пресс-служба Сбербанка ответила на запрос РИА Новости, что Ракова уже не является их сотрудником с 4 октября.

Напомним, что по этому резонансному делу суд уже поместил под стражу подельников Раковой.

Это бывший генеральный директор ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Максим Инкин и его бывший заместитель Евгений Зак. Эти арестованные граждане пришли на свои должности как "команда Раковой".

Кроме того, арестована судом юрисконсульт и преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. Она занимала до недавнего времени пост исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук - так называемой Шанинки. Она также фигурирует в деле о мошенничестве.

У всех троих одна уголовная статья. Та же статья будет предъявлена и Марине Раковой. Все они являются фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в группе по предварительному сговору.

Само полицейское следствие до сих пор никаких комментариев по этому громкому делу не дает. МВД комментирует его крайне скупо. Так что основную массу сведений и о Раковой, и об этом деле СМИ дают со ссылкой на свои или "неназванные источники".

Точно известно лишь то, что все договоры, которые за последнее время прошли через руки Раковой, сейчас тщательно изучаются на предмет фальсификации. Соответствующие экспертизы уже назначены, но они делаются довольно долго.

Но само назначение такого анализа означает то, что вменяемая фигурантам дела сумма хищений в рублях по ходу расследования может измениться. Но если и нет, то уже предъявленная им статья по этому делу предполагает до 10 лет колонии и многомиллионный штраф.

Правда, количество подозреваемых в мошенничестве с государственными деньгами вчера стало увеличиваться. И на сегодняшний день известно уже о пяти фигурантах полицейского расследования.

Вменяемая сумма хищений в 50 млн рублей по ходу следствия может увеличиться. Но если и нет, членам группы уже все равно грозит по 10 лет колонии

К концу вчерашнего дня неожиданно выяснилось, что следствие уверено: гражданского мужа Марины Раковой надо арестовать.

Об этом первым сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы. Это означает, что в суд уже поступило ходатайство следствия с просьбой заключить под стражу Артура Стеценко. А подобное ходатайство готовится достаточно долго в плане процедурного содержания и должно быть подкреплено некими известными следствию фактами.

Этот человек, Артур Спеценко, до сих пор он был известен как гражданский муж обвиняемой в мошенничестве бывшей замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой.

Так только стало понятно, что после обысков дома и на работе Марина Ракова пропала и не появилась в МВД, куда ее настоятельно пригласили явиться, Артур Стеценко выступил с неким открытым письмом, которое обсуждали в СМИ.

В том обращении говорилось, что он понятия не имеет куда могла деться его гражданская жена. Но он совершенно точно знает, что уже арестованных судом трех ее "коллег" надо немедленно отпустить, так как они не совершали ничего предосудительного.

В общем, Артур Стеценко сказал все то, что говорят практически все граждане, которыми начинают активно интересоваться правоохранительные органы. Это, если так можно сказать, самая популярная линия поведения: мол, эти граждане не совершали ничего,что можно считать нарушением закона, а вопросы к ним следствия - чистой воды политические преследования.

Но на выступление Артура Стеценко никто из официальных лиц или органов отреагировать просто не успел. Так как спустя меньше суток сам Артур Стеценко был задержан оперативниками в Москве.

То, что полицейское следствие, спустя буквально несколько часов после задержания гражданского супруга Раковой,смогло отправить в суд ходатайство с просьбой избрать гражданину Стеценко меру пресечения, говорит только об одном. Этот человек уже давно был в поле зрения правоохранительных органов и у следствия хватает материалов, чтобы просить суд его арестовать.

Пока о нем очень мало информации. Но в контексте этого уголовного дела известно, пожалуй, главное - Артур Стеценко также работал в "Фонде новых форм развития образования", в хищении денег которого обвиняется Ракова и ее знакомые.

Судя по материалам, предоставленным в суд полицейским следствием, и у Артура Стеценко, и у всех фигурантов этого резонансного уголовного дела, та же статья - 159-я, часть 4 - "мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой по предварительному сговору".