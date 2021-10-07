Абрамченко раскрыла детали стратегической инициативы "Генеральная уборка страны"

Стратегическая инициатива "Генеральная уборка страны", разработанная правительством, предполагает тотальную уборку на суше и море. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Она напомнила, что в рамках нацпроекта "Экология" к 2024 году должны быть ликвидированы 191 свалка и 88 других объектов, включая наиболее сложные, например, полигон опасных отходов Красный бор в Ленинградской области и заброшенный комбинат на Байкале.

"Генеральная уборка - значительно шире. Мы уже завершили тотальную инвентаризацию объектов. Удалось собрать информацию о 29 тысячах таких объектов, это почти две тысячи свалок и бывших промышленных площадок, которые находятся в непосредственной близости к населённым пунктам, 258 затонувших кораблей, которые мешают судоходству и находятся в акваториях бухт, а 79 из них каждый день видят жители приморских городов. И 26 тысяч заброшенных скважин", - пояснила вице-премьер.

По ее словам, результаты инвентаризации будут собраны в реестр, дана оценка влияния каждого объекта на здоровье людей и на окружающую среду. "Исходя из этих приоритетов мы начнем ликвидацию, запустим экологическую диспетчерскую. И к 2030 году мы исключим влияние таких "горячих точек" на качество жизни и здоровье граждан и на окружающую среду", - добавила Абрамченко.

К 2024 году планируется ликвидировать 191 свалку в границах городов, 88 сложных объектов, 79 затопленных кораблей, 500 скважин. Кроме того, к 2024 году появится механизм предотвращения появления новых объектов накопленного вреда.

"Собственник больше не сможет бросать свои объекты, оставлять скважины и затапливать корабли. Он будет обязан ликвидировать накопленный вред до вывода предприятия из эксплуатации. Таким образом, брошенные опасные производства, свалки, бесхозяйные скважины просто не будут появляться", - подчеркнула Абрамченко.

К 2030 году должно быть полностью исключено негативное влияние "горячих точек" на здоровье граждан и окружающую среду.