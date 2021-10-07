Аналитики прогнозируют рост цен на сигареты

До конца года сигареты могут подорожать в среднем до 140-145 рублей за пачку, рассказали аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru.

Как сообщили специалисты, в первом полугодии пачка в среднем стоила 135,8 рубля. Согласно анализу динамики продаж табачных изделий с января по июнь 2021 и 2020 годов в денежном выражении, средняя стоимость пачки сигарет во второй половине текущего года вырастет до 140-145 рублей.

В ОFD.ru отметили, что сигареты за год выросли в цене на 12,4% - в первой половине 2020-го пачка стоила 120,8 рубля, а в этом году - 135,8 рубля. Эксперты связывают это прежде всего с повышением акцизов с 1 января 2021 года, передает РИА Новости со ссылкой на исследование. При этом табачные стики остались на уровне 155 рублей за пачку, а до конца года, согласно прогнозу, подорожают на 5-7%.

Ранее в Росстате рассказали о ценах на продукты по итогам сентября. Сильнее всего подорожали овощи и фрукты. Например, помидоры выросли в цене на 24,9 процента по сравнению с августом, огурцы подорожали на 17,3 процента. Свекла, виноград, морковь и яблоки в сентябре стали дешевле.