Aurus раскрыл планы на 2022 год

В Москве для частных клиентов Aurus открылся шоурум компании "Авилон". Размер инвестиций в открытие галереи составил 50 млн рублей. Площадь салона составляет - 180 кв. м., сервисная зона - 100 кв. м.

Во время мероприятия также стали известны планы российской премиальной марки на следующий год.

Сейчас Aurus предлагает седаны Senat только в максимальной комплектации за 24 миллиона рублей. Впрочем, все машины на этот год уже раскуплены, уже принимаются заказы ориентировочно на весну 2022-го. Первые клиенты получат свои машины со дня на день. Сколько именно автомобилей марка собирается продавать - точной цифры не называют, но отмечают, что бренд намерен реализовывать "не меньше автомобилей, чем другие люксовые марки".

В первом квартале следующего года компания представит кроссовер Komendant, сразу после этого должно стартовать производство. О цене роскошного SUV пока говорить рано, но предполагается, что она будет чуть выше начальной стоимости Senat (18 млн рублей). Как отметил глава Aurus Адиль Ширинов, работы над новой моделью идут четко по графику.

Предполагается, что полноприводный Komendant оснастят гибридной силовой установкой (598 л.с.), которая состоит из 4,4-литрового бензинового двигателя V8, электромотора, аккумуляторной батареи и 9-ступенчатого "автомата". Клиренс машины будет на уровне 200 мм. Шасси имеет несколько режимов движения - Auto, Sport, Comfort, Allroad.

А вот минивэн Arsenal пока на рынок выводить не собираются - частных заказчиков он интересует не очень сильно. Впрочем, в будущем все может измениться.