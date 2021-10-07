АвтоВАЗ выпустил спецверсию для Lada Niva Travel

АвтоВАЗ продолжает работать над обновлением модельной линейки. Чаще всего это происходит "малой кровью": за счёт выпуска специальных версий модели. На этот раз дизайнеры поработали над декором Lada Niva Travel.

Lada Niva Travel, по информации Avtograd news, получила версию Black, отличительными элементами которого являются чёрная окраска кузова, чёрные колëсные диски, поручни, солнцезащитные козырьки, потолочный блок системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Сиденья получили другую обивку, на спинках передних кресел появилась вышитая яркой нитью надпись "Black".

С конвейера сошли два предсерийных экземпляра внедорожника, о дате массового производства пока ничего неизвестно. Напомним, в настоящее время сборка Niva Travel осуществляется на одной линии с Lada Niva Legend.

Lada Niva Travel во всех комплектациях оснащается 80-сильным двигателем 1.7 литра, 5-ступенчатой МКП и системой постоянного полного привода. Цены на внедорожник стартуют от 820 900 рублей.