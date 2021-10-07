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07.10.2021 09:10
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ выпустил спецверсию для Lada Niva Travel

Текст: Константин Руссов
Фото: www.vk.com/club188649544 Фото: www.vk.com/club188649544
Фото: www.vk.com/club188649544

АвтоВАЗ продолжает работать над обновлением модельной линейки. Чаще всего это происходит "малой кровью": за счёт выпуска специальных версий модели. На этот раз дизайнеры поработали над декором Lada Niva Travel.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Lada Niva Travel, по информации Avtograd news, получила версию Black, отличительными элементами которого являются чёрная окраска кузова, чёрные колëсные диски, поручни, солнцезащитные козырьки, потолочный блок системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Сиденья получили другую обивку, на спинках передних кресел появилась вышитая яркой нитью надпись "Black".

С конвейера сошли два предсерийных экземпляра внедорожника, о дате массового производства пока ничего неизвестно. Напомним, в настоящее время сборка Niva Travel осуществляется на одной линии с Lada Niva Legend.

Lada Niva Travel во всех комплектациях оснащается 80-сильным двигателем 1.7 литра, 5-ступенчатой МКП и системой постоянного полного привода. Цены на внедорожник стартуют от 820 900 рублей.

#Lada