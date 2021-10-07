Британские СМИ: Цены на газ резко упали после заявлений Путина

Одни из ведущих британских СМИ - Financial Times и The Telegraph обратили внимание, что после заявлений российского президента Владимира Путина о готовности помочь в стабилизации мировых цен на энергоносители, рынок газа резко пошел вниз.

На бирже ICE в последние дни наблюдался рекордный рост цен на газ, но в среду цены стремительно начали падать и опустились к закрытию торгов ниже 1250 долларов за тысячу кубометров. До этого цены были в десять раз выше, чем в начале года.

Financial Times считает, что Великобритания является одной из стран, сильнее всего пострадавших из-за цен на газ, поскольку безветренная погода привела к тому, что доля газа возросла в производстве электроэнергии до 50%.

Путин во время совещания по вопросам энергетики поддержал идею увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе, отметив, что "не в ущерб себе" Россия может помочь сбить ажиотаж. После этого заявления цены на газ в Европе резко упали.