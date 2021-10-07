Цена на газ в Европе упала ниже 1110 долларов

В четверг первый час торгов на бирже ICE завершился снижением газа почти на 15%, следует из данных торгов.

Цена ноябрьского фьючерса по индексу TTF, самого ликвидного европейского хаба, стартовала с 1260 долларов за тысячу кубометров и в первые несколько минут пошла в рост, вскоре превысив 1280 долларов. Однако рост был недолгим и наметилось падение - в 09:48 мск стоимость контракта упала ниже 1110 долларов. Снижение составило почти 15%.

Рынок обрушился накануне после стремительного взлета. Цена на газ доходила почти до 1950 долларов за тысячу кубометров, но стала резко падать и торги закрылись на уровне ниже 1250 долларов. Британские СМИ связали это с заявлением Владимира Путина о том, что Россия готова помочь в стабилизации мировых цен на энергоносители, увеличив предложение.

Стоимость газа в Европе росла несколько месяцев, а в последнее время это происходило огромными темпами - с начала августа по начало октября цена увеличилась примерно втрое. Эксперты отмечали, что на ситуацию влияют различные факторы, включая нехватку заполненности подземных хранилищ и снижение выработки энергии из возобновляемых источников.