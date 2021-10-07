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07.10.2021 17:02
Рубрика: Культура

Читатели "РГ" отдали бы Нобелевку по литературе Харуки Мураками

Текст: Наталья Лебедева
Накануне объявления имени нового Нобелевского лауреата по литературе "РГ" предложила своим читателям проверить свою литературную интуицию и предсказать победителя. Признаемся, сделать это было непросто. Абдулразак Гурна, получивший Нобелевскую премию с формулировкой "за его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами" выскочил как черт из табакерки, удивив и читателей, и литературных критиков, и букмекеров, принимавших ставки на кого угодно, но только не на него. Да и все его многочисленные романы, включая "Рай" и "У моря", попадавшие в шорт- и лонг-листы Букеровской премии, так и не были переведены на русский язык. Без сомнения, уже совсем скоро этот досадный пробел будет восполнен, и мы сможем насладиться особым африканским колоритом текстов нового Нобелевского лауреата.

А вот читали "РГ", будь у них такая возможность, отдали бы наконец Нобелевскую премию Харуки Мураками. Этот японский писатель давно и очень хорошо знаком российскому читателю. Свой голос ему отдали 42 процента наших читателей.

Фото: Jonathan NACKSTRAND / AFP
Что известно о новом Нобелевском лауреате по литературе

Каждый пятый искренне верил в победу Маргарет Этвуд. Успех экранизации ее романа "Рассказ служанки" сделал ее всемирно известным писателем, чьи книги раскупаются миллионными тиражами. Однако, справедливости ради, стоит отдать должное и ее писательскому таланту. Этвуд - автор более 15 романов, сборников рассказов и детских книг, обладатель нескольких престижных литературных премий.

Третью строчку в рейтинге читателей "РГ" заняла Людмила Улицкая. Так хотелось верить в победу российского автора, пишущего на русском языке. Но все мы понимали, что Нобелевскому лауреату по литературе мало быть просто отличным и талантливым писателем. В мире, где правят Mee too и Black lives matter, всегда найдутся миллион и одна причина, чтобы отдать победу человеку нужных взглядов и нужного цвета кожи.

Тем временем

Портал ГодЛитературы.РФ провел свой опрос среди переводчиков зарубежной литературы, предложив им угадать нового обладателя престижнейшей Нобелевки. Варианты были разные: Шарль Левински, Джоан Роулинг, Лорана Бине, Клаудио Магрис, Маргарет Этвуд, Нгуги Ва Тхионго, Басму Абд ал-Азиз, Салман Рушди… Но то, что Нобелевскую премию получит Абдулразак Гурн, даже никто не предположил.

Компетентно

Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний "ЛитРес":

- Нобелевская премия по литературе продолжает открывать новые имена российскому читателю. В этот раз премию присудили танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне, на счету которого 10 книг и ни одной переведенной на русский язык. Надо сказать, что такое решение членов Нобелевской академии можно назвать предсказуемым - тема колониализма и осмысления взаимодействия разных этносов вполне вписывается в актуальную повестку. В очередной раз не наградили ни Салмана Рушди, ни Харуки Мураками, ни Маргарет Этвуд (которая по мнению букмейкеров имела неплохие шансы) - кажется, Нобелевский комитет специально не оправдывает наши ожидания, предпочитая говорить о тех, кто оказался на периферии общественного внимания.

Культура Литература

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