Читатели "РГ" отдали бы Нобелевку по литературе Харуки Мураками

А вот читали "РГ", будь у них такая возможность, отдали бы наконец Нобелевскую премию Харуки Мураками. Этот японский писатель давно и очень хорошо знаком российскому читателю. Свой голос ему отдали 42 процента наших читателей.

Каждый пятый искренне верил в победу Маргарет Этвуд. Успех экранизации ее романа "Рассказ служанки" сделал ее всемирно известным писателем, чьи книги раскупаются миллионными тиражами. Однако, справедливости ради, стоит отдать должное и ее писательскому таланту. Этвуд - автор более 15 романов, сборников рассказов и детских книг, обладатель нескольких престижных литературных премий.

Третью строчку в рейтинге читателей "РГ" заняла Людмила Улицкая. Так хотелось верить в победу российского автора, пишущего на русском языке. Но все мы понимали, что Нобелевскому лауреату по литературе мало быть просто отличным и талантливым писателем. В мире, где правят Mee too и Black lives matter, всегда найдутся миллион и одна причина, чтобы отдать победу человеку нужных взглядов и нужного цвета кожи.

Тем временем

Портал ГодЛитературы.РФ провел свой опрос среди переводчиков зарубежной литературы, предложив им угадать нового обладателя престижнейшей Нобелевки. Варианты были разные: Шарль Левински, Джоан Роулинг, Лорана Бине, Клаудио Магрис, Маргарет Этвуд, Нгуги Ва Тхионго, Басму Абд ал-Азиз, Салман Рушди… Но то, что Нобелевскую премию получит Абдулразак Гурн, даже никто не предположил.

Компетентно

Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний "ЛитРес":

- Нобелевская премия по литературе продолжает открывать новые имена российскому читателю. В этот раз премию присудили танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне, на счету которого 10 книг и ни одной переведенной на русский язык. Надо сказать, что такое решение членов Нобелевской академии можно назвать предсказуемым - тема колониализма и осмысления взаимодействия разных этносов вполне вписывается в актуальную повестку. В очередной раз не наградили ни Салмана Рушди, ни Харуки Мураками, ни Маргарет Этвуд (которая по мнению букмейкеров имела неплохие шансы) - кажется, Нобелевский комитет специально не оправдывает наши ожидания, предпочитая говорить о тех, кто оказался на периферии общественного внимания.