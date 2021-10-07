Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе

Нобелевская неделя продолжается. В среду стало известно имя лауреатов Нобеля по химии. Ими стали Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан за открытие нового способа синтеза молекул.

Во вторник были объявлены лауреаты премии по физике. Ими стали американец Сюкуро Манабе, немец Клаус Хассельман и итальянец Джорджио Паризи. Они получили премию за вклад в изучение климата.

В понедельник объявили лауреатов в области медицины. Ими стали исследователи из США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Их наградили за открытия при изучении осязательных и терморецепторов.

8 октября назовут лауреата Нобелевской премии мира, а 11 октября вручат премию в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля, которая неофициально называется Нобелевской премией по экономике.