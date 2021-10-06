Нобелевскую премию по физике присудили за моделирование климата Земли

Престижная премия присуждена трем ученым - американцу Сюкуро Манабе, немцу Клаусу Хассельману и итальянцу Джорджо Паризи. Нобелевский комитет Королевской шведской академии отметил их прорывной вклад в изучение сложных систем.

Первая часть награды досталась Манабе и Хассельману "за физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления".

По сути, речь идет о математических моделях, которые лежат в основе всех международных договоров по климату, в частности, Парижскому соглашению, подписанному в 2015 году более чем 120 странами. Модели однозначно утверждают, что на планете сегодня происходит глобальное потепление, что вина за это ложится на человека, который в огромных количествах выбрасывает в атмосферу парниковые газы. Кроме того, модели рассчитали тот предел роста средней температуры к концу этого века, за который нам ни в коем случае нельзя переходить. Это максимум 2 градуса Цельсия. Потепление на 3-4 градуса грозит землянам катастрофическими сценариями: подъемом уровня океана и затоплением многих мегаполисов, засухами, таянием вечной мерзлоты.

- Отцами-основателями моделей климата были нынешние лауреаты Сюкуро Манабе и Клаус Хассельман,- сказал корреспонденту "РГ" известный климатолог, член-корреспондент РАН Сергей Гулев. - Многим даже трудно себе представить, насколько сложной системой является климат. В его формировании участвует огромное число "действующих лиц": атмосфера, океан, суша, ледники, переносы воды и воздуха и множество других параметров. Ученым надо разобраться, как каждая, сама по себе очень сложная система работает, как связана с другими, записать все это в уравнения. Только затем создаются модели климата.

Как отмечают ученые, работать с такими моделями способны только самые мощные на сегодня суперкомпьютеры. Причем даже нынешних мощностей не хватает, и климатологи надеются, что будут созданы еще более производительные машины.

Сюкуро Манабе и Клаус Хассельман открыли физические принципы, как функционирует климатическая система планеты, проверили их на многочисленных экспериментах, выявили особенности работы различных систем, которые влияют на климат.

- Сегодня есть более 100 моделей климата, и все они базируются на разработках лауреатов,- говорит Сергей Гулев. - Так вот, принципиально важно отметить, что все они однозначно указывают на вину человека в глобальном потеплении. Иными словами, ни в одной модели нельзя воспроизвести то, что происходит сегодня с климатом, если не учитывать антропогенный фактор.

Сегодня модели климата создаются с помощью мощных современных суперкомпьютеров

Отметим, что накануне компания Clarivate Analytics по традиции опубликовала список потенциальных лауреатов на основе показателей их цитируемости. И одного угадала. Это теоретик Джорджо Паризи из университета Ла Сапиенца. Он получил премию за открытие того, как порядок и флуктуации взаимодействуют в физических системах от атомов до планет". Ученый занимается исследованием непредсказуемого в реальном мире, и его вероятных законов. Он внес выдающийся вклад в физику элементарных частиц, квантовую теорию поля и статистическую механику.

В прошлом году Нобелевскую премию по физике вручили Роджеру Пенроузу - за теоретическое обоснование возможности образования черных дыр, а также Андрее Гез и Райнхарду Генцелю - за открытие сверхмассивной черной дыры в центре Галактики.

Размер премии 1,2 миллиона долларов. Из-за пандемии вручение премии состоится не в Стокгольме, а на родине лауреатов. По традиции первыми объявили имена лауреатов в области физиологии и медицины. Это Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, изучившие, как живые организмы чувствуют температуру. Завтра будут названы лауреаты в области химии.

Справка "РГ"

Что касается россиян, то 12 наших физиков в разные годы были удостоены Нобелевской премии.

В 1958 году Павел Черенков, Илья Франк и Игорь Тамм получили премию по физике за открытие излучения заряженных частиц, движущихся со сверхсветовой скоростью.

В 1962 году лауреатом стал Лев Ландау, отмеченный за теорию конденсированных сред и жидкого гелия.

В 1964 году премии были удостоены Николай Басов и Александр Прохоров за созданию квантовых генераторов (мазеров и лазеров).

В 1978 году Петр Капица отмечен наградой за открытия в физике низких температур.

В 2000 году лауреатом стал Жорес Алферов за разработки в полупроводниковой технике.

В 2003 году Виталий Гинзбург и Алексей Абрикосов были удостоены премии за работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей.

В 2010 году премию получили Андрей Гейм и Константин Новоселов, создавшие графен - материал с уникальными свойствами.