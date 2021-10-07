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Рубрика: Культура

Что известно о новом Нобелевском лауреате по литературе

Текст: Наталья Соколова
Абдулразак Гурна получил Нобелевскую премию с формулировкой "за его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".
Фото: Jonathan NACKSTRAND / AFP Фото: Jonathan NACKSTRAND / AFP
Фото: Jonathan NACKSTRAND / AFP

О пропасти между Востоком и Западом лауреат знает не понаслышке. Он родился на Занзибаре в 1948 году в мусульманской семье арабского происхождения.

Фото: Jonathan NACKSTRAND / AFP
Почему Сартр отказался от Нобелевской премии, а Дилан не пришёл на вручение

Через двадцать лет, когда начались гонения на арабские семьи, Гурна переехал в Великобританию, где продолжил учебу. В 1982-м году в Кентском университете он защитил докторскую диссертацию. Сейчас Гурна - профессор Кентского университета, читает лекции о постколониальной литературе, член Королевского литературного общества. Как писатель Гурна дебютировал в 1987 году.

Абдулразак Гурна - автор девяти романов, среди которых "Рай" (1994), попавший в шорт-лист Букеровской премии, "У моря" (2001), попавший в лонг-лист все той же Букеровской премии, и "Дезертирство" (2005). Изгнание, бездомность, потеря идентичности - главные темы его книг, действие которых происходит в Арабской Африке. На русский язык они не переведены.

В 2017-м году вышел его последний на сегодня роман "Гравийное сердце".

Как рассказали в прямом эфире на канале Нобелевской премии в YouTube, приятная новость застала лауреата на собственной кухне.

Культура Литература Нобелевская премия

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