Детям облегчили выезд за рубеж и защитили их от похищения

Новости

У Центра имени Мейерхольда открылась новая сцена 19:50
Самый большой каток столицы заработает в ноябре 19:25
Последним днем золотой осени в Москве станет 12 октября 19:13
Верховный суд поддержал законопроект о пожизненном заключении педофилов 19:10
СМИ: Казарцева пожизненно отстранят за ошибку в матче ЦСКА - "Краснодар" 19:09
Ростуризм разработает маршрут по местам отдыха Путина 19:04
Завершено благоустройство арт-квартала в центре столицы 19:04
В Татарстане вводят QR-коды и изоляцию граждан старше 65 лет 18:59
В столице 9 октября пройдет "Ночь московского спорта" 18:53
На Кубани сообщили, будут ли ужесточать антиковидные ограничения 18:47
Мантуров рекомендовал интернет-магазинам снизить углеродный след 18:47
Володин оценил кадровые решения ЕР 18:41
Видео: На Каспии ракетным залпом отпраздновали боевое крещение "Калибров" 18:40
Инфраструктурные кредиты в 11 регионах создадут 50 тысяч рабочих мест 18:35
В «Спартаке» не удивлены решением КДК РФС в отношении Азмуна 18:19
Центробанк спрогнозировал рост экономической активности 18:19
ЦБ: Во II квартале россияне вложили в наличность и вклады более 1 трлн рублей 18:15
Путин продолжил принимать поздравления с днем рождения 18:06
Захарова назвала провокацией ролик УЕФА с Крымом 18:03
Фракция КПРФ избрала руководителем Зюганова 17:57
Азмун избежал дополнительной дисквалификации и сможет сыграть со "Спартаком" 17:53
Эксперимент по онлайн-продаже российского вина перенесли на март 2022 года 17:44
ВОЗ: Проблема, мешавшая процедуре оценки "Спутника V", решена 17:41
Владимир Васильев избран руководителем фракции "Единой России" 17:37
Шойгу: Планы боевой подготовки на 2021 год выполнены 17:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
07.10.2021 19:15
Рубрика: Общество

Детям облегчили выезд за рубеж и защитили их от похищения

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8582)
Представители МВД России станут уведомлять отца или мать о том, что второй родитель запретил их ребенку выезд за рубеж. Предоставят при этом и информацию о сроке запрета, а также о списке невъездных стран, если такой обозначен.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Приказ МВД России, меняющий порядок вывоза детей за рубеж, опубликован в четверг. В документе регламентируется порядок подачи заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за границу. Так, родители смогут впредь обозначать нежелательные для посещения их чадами страны (или указать - "все"). Также отныне родитель, несогласный с выездом ребенка за рубеж, может указать даты начала и окончания периода ограничений. Или же вовсе запретить выезд ребенка вплоть до достижения им 18 лет.

Фото: iStock
Как живут и воспитывают детей одинокие папы

"Должностное лицо, уполномоченное на учет заявлений, не позднее рабочего дня, следующего за днем приема заявления либо поступления в подразделение по вопросам миграции... при наличии в заявлении сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и месте жительства (пребывания) другого законного представителя подготавливает в двух экземплярах уведомление об ограничении (снятии ограничения) права несовершеннолетнего гражданина на выезд из РФ", - говорится в документе.

Напомним, в начале июля президент России Владимир Путин подписал закон, упростивший порядок выезда детей за границу. Нотариальное согласие одного из родителей теперь требуется только в том случае, если ребенок едет без их сопровождения. Тот же закон ввел правило, что достаточным условием для выезда ребенка за рубеж с одним родителем является отсутствие оформленного вторым несогласия на поездку. Нынешний приказ МВД регламентировал эту процедуру, четко прописав все действия и родителей, и полицейских.

Сообщалось, что если с ребенком едет сам несогласный родитель, никаких препятствий для выезда не будет. Также несогласие можно будет отозвать во внесудебном порядке. Если же такое волеизъявление вызовет споры, то их, как и раньше, нужно будет решать в суде - в том числе будет учитываться мнение самого несовершеннолетнего.

Ранее, если один из родителей выражал несогласие на выезд, отозвать его можно было только по суду. Причем запрет распространялся на любой выезд ребенка за границу, а не на конкретные страны.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отмечает, что родитель-иностранец, подавший заявление о запрете на выезд из России ребенка, сам не сможет вывезти его.

По словам экспертов, нововведение поможет в первую очередь неполным семьям. Поскольку теперь родителям не придется каждый раз писать согласие на новую поездку. Матери или отцу не надо будет бегать за безответственным родителем в попытках оформить необходимые документы для вывоза ребенка за рубеж на отдых или, к примеру, на лечение. При этом другим родителям, чьих детей могут похитить и увезти за границу их бывшие супруги, тоже будет гораздо спокойнее. Ведь они смогут прописать запрет на вывоз ребенка именно в ту страну, в которой живет экс-супруг или бывшая жена.

Общество Семья и дети Правительство МВД

Главное сегодня

Захарова назвала провокацией ролик УЕФА с Крымом
Курс евро впервые с июля 2020 года упал ниже 83 рублей
Цена на газ в Европе вновь начала расти
Бастрыкин поручил наградить медалью заступившегося за девушку в метро парня
В Татарстане вводят QR-коды и изоляцию граждан старше 65 лет
Как живут и воспитывают детей одинокие папы
Как мировые СМИ отреагировали на полет в космос экипажа фильма "Вызов"