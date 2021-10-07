Детям облегчили выезд за рубеж и защитили их от похищения

Представители МВД России станут уведомлять отца или мать о том, что второй родитель запретил их ребенку выезд за рубеж. Предоставят при этом и информацию о сроке запрета, а также о списке невъездных стран, если такой обозначен.

Приказ МВД России, меняющий порядок вывоза детей за рубеж, опубликован в четверг. В документе регламентируется порядок подачи заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за границу. Так, родители смогут впредь обозначать нежелательные для посещения их чадами страны (или указать - "все"). Также отныне родитель, несогласный с выездом ребенка за рубеж, может указать даты начала и окончания периода ограничений. Или же вовсе запретить выезд ребенка вплоть до достижения им 18 лет.

"Должностное лицо, уполномоченное на учет заявлений, не позднее рабочего дня, следующего за днем приема заявления либо поступления в подразделение по вопросам миграции... при наличии в заявлении сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и месте жительства (пребывания) другого законного представителя подготавливает в двух экземплярах уведомление об ограничении (снятии ограничения) права несовершеннолетнего гражданина на выезд из РФ", - говорится в документе.

Напомним, в начале июля президент России Владимир Путин подписал закон, упростивший порядок выезда детей за границу. Нотариальное согласие одного из родителей теперь требуется только в том случае, если ребенок едет без их сопровождения. Тот же закон ввел правило, что достаточным условием для выезда ребенка за рубеж с одним родителем является отсутствие оформленного вторым несогласия на поездку. Нынешний приказ МВД регламентировал эту процедуру, четко прописав все действия и родителей, и полицейских.

Сообщалось, что если с ребенком едет сам несогласный родитель, никаких препятствий для выезда не будет. Также несогласие можно будет отозвать во внесудебном порядке. Если же такое волеизъявление вызовет споры, то их, как и раньше, нужно будет решать в суде - в том числе будет учитываться мнение самого несовершеннолетнего.

Ранее, если один из родителей выражал несогласие на выезд, отозвать его можно было только по суду. Причем запрет распространялся на любой выезд ребенка за границу, а не на конкретные страны.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отмечает, что родитель-иностранец, подавший заявление о запрете на выезд из России ребенка, сам не сможет вывезти его.

По словам экспертов, нововведение поможет в первую очередь неполным семьям. Поскольку теперь родителям не придется каждый раз писать согласие на новую поездку. Матери или отцу не надо будет бегать за безответственным родителем в попытках оформить необходимые документы для вывоза ребенка за рубеж на отдых или, к примеру, на лечение. При этом другим родителям, чьих детей могут похитить и увезти за границу их бывшие супруги, тоже будет гораздо спокойнее. Ведь они смогут прописать запрет на вывоз ребенка именно в ту страну, в которой живет экс-супруг или бывшая жена.