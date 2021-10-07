Дилер Mercedes в Германии начал приторговывать Lada Niva Legend

Крупная немецкая компания Lorinser, которая предоставляет услуги тюнинга для моделей Mercedes, начала продажи Lada Niva Travel, став таким образом "серым" дилером модели в своей стране.

О начале продаж Lorinser внедорожников в Германии сообщила группа Lada Niva Documentary. В настоящий момент на сайте Lorinser представлено шесть экземпляров Niva Legend в различных цветах и двух комплектациях: Luxus и Standart, цены на которые составляют 15 900 и 16 900 евро (1.33 и 1.41 млн рублей соответственно).

Судя по одометру, автомобили новые, но в каталоге они расположены в категории подержанных машин с указанием в описании пробега 30 км. На фото салона же на одометрах Niva Legend от 7 до 24 км.

На сайте не уточняются, имеют ли они все необходимые сертификаты для эксплуатации на дорогах общего пользования Германии.

Ранее "РГ" рассказывала о Lada Niva Legend 50th Anniversary Limited Edition. Эта комплектация была подготовлена фанатами модели из Германии и будет выпущена тиражом 50 единиц по 19 900 евро каждый (1.66 млн рублей).