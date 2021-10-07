Экс-замминистра Марина Ракова отправлена в СИЗО до 6 декабря

Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 38-летней экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Бывшей чиновнице, напомним, вменяются хищения госсредств и фиктивное трудоустройство в курируемый ей фонд гражданского супруга (Артур Стеценко также отправлен в СИЗО днём ранее).

Ракова пробудет в следственном изоляторе, как минимум, до 6 декабря 2021 года.

В суде напомнили, что арестованная обвиняется по статье об особо крупном мошенничестве. А именно ей инкриминируется хищение бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". Предварительно подсчитанный ущерб составил более 50 млн рублей. Другие госконтракты, заключённые Раковой будучи на посту замминистра, сейчас скрупулёзно проверяют следователи.

Ранее "РГ" сообщала подробности уголовных претензий к бывшей чиновнице.