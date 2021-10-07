Эксперимент по онлайн-продаже российского вина перенесли на март 2022 года

Начало эксперимента по онлайн-продаже российского вина перенесут с 1 января на 31 марта 2022 года. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Законопроект буквально вчера поступил на межведомственное согласование - с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года", - цитирует его РИА Новости.

По словам Евтухова, пилотными регионами выбраны Москва и Московская область.

В рамках эксперимента вино будет доставляться минимум через 24 после заказа, уточнил замминистра.

Ранее стало известно, что при запуске онлайн-продаж российского вина, его доставкой займется "Почта России".