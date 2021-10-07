Эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами пройдет в 2022 году

Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств могут запустить с 1 января 2022 года. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, Россия находится среди лидеров в этой сфере.

Пилотными регионами станут Москва, а также Московская и Белгородская области.

"Вся инфраструктура для этого на сегодняшний день сформирована. В первую очередь я имею в виду сквозную прослеживаемость движения фармпрепаратов, которая прошла апробацию с электронными рецептами в формате QR-кодов", - уточнил Мантуров (цитата по РИА Новости).

Ранее в Ассоциации независимых аптек отмечали, что после легализации онлайн-торговли рецептурными препаратами доля проданных через интернет лекарств может вырасти до 35%.