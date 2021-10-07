"Яндекс.Еда" ввела сервисный сбор для пользователей

Сервис "Яндекс.Еда" ввел сервисный сбор для пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Для жителей Москвы размер сбора составит 29 рублей с одного заказа.

В компании отметили, что данная мера позволит поддерживать качество услуг в условиях роста заказов и увеличения нагрузки на инфраструктуру и службу сервиса.

Размер сбора определяется алгоритмом и может отличаться от региона к региону.

Ранее стало известно, что "Яндекс" полностью выкупит доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке", "Доставке", а также в бизнесе беспилотников. Общая сумма сделки составляет 1 млрд долларов.