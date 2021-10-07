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Из Фонда народного благосостояния поддержат 8 из 42 стратегических инициатив

07.10.2021 / 17:35
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
В перечне 42 стратегических инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, которые утвердил в четверг, 7 октября, своим распоряжением премьер-министр Михаил Мишустин, есть восемь особых позиций, на которые сразу же обратили внимание эксперты.

Обратили и начали анализировать по той причине, что на этих направлениях не просто "допускается", а "предусмотрена" реализация проектов, для финансирования которых станут привлекать средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Какие же это направления?

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Их, как уже сказано, восемь. То есть одна инициатива из каждых 5-6, что вошли в сводный перечень. А федеральных ведомств, которые ответственны за их реализацию, и того меньше - пять. Помеченные звездочкой, эти инициативы сформулированы так: "Мобильный город", "Беспилотные логистические коридоры", "Беспилотная аэродоставка грузов" (Минтранс), "Доступ в Интернет" (Минцифры), "Электроавтомобиль и водородный автомобиль" (Минэкономразвития), "Развитие производств новых материалов" (Минпромторг), "Новая атомная энергетика, в том числе малые атомные реакторы для удаленных территорий", "Круглогодичный Севморпуть" (госкорпорация по атомной энергии "Росатом").

Как уже сообщала "РГ", для каждой из инициатив прописаны конкретные рубежи на 2024 год и целевые результаты до 2030-го. Планируемые вложения на первом этапе - 4,6 триллиона рублей. Помимо ресурсов федерального бюджета и частных инвестиций тут учтены уже и средства ФНБ. Дословно в документе: "Предусмотрена реализация проектов, финансирование которых может быть осуществлено с привлечением средств Фонда национального благосостояния в установленном порядке".

Нельзя не заметить, что все восемь отмеченных "звездочкой" инициатив связаны с новейшими технологиями и воплощением передовых научных достижений. В Год науки и технологий по-другому, наверное, и быть не могло.

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Фото: nrczh.ru

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