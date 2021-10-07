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07.10.2021 12:02
Рубрика: Легковые авто

Lancia возродит легендарную Delta

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Delta. Фото: Пресс-служба Delta.
Фото: Пресс-служба Delta.

Знаменитый итальянский автобренд Lancia вскоре вновь намерен громко напомнить о себе миру.

Фото: Пресс-служба Mazda.
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Глава компании Лука Наполитано в интервью газете Corriere della Sera подтвердил слухи о планах возвращения на рынок знаменитой Lancia Delta: "Все ждут Delta, и мы не можем упускать этого из наших планов. Она вернется, настоящая Delta, волнующая, манифест прогресса и технологий. И, разумеется, электромобиль."

Электрическая Lancia Delta будет построена на модульной платформе Peugeot (обе компании входят в концерн Stellantis). К моменту выхода Delta, или вскоре после, Lancia окончательно прекратит выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Сбыт электрических Lancia будет налажен через объединенные сети дилеров Alfa Romeo и DS.

"Мы будем строить автомобили исполненные ответственностью перед миром, в котором живем. Желание потребителей иметь экологически чистые автомобили, и технологический рывок к электромобилям, идеально совпадают с нашей традицией технологического новаторства", - говорит Наполитано.

Lancia Delta выпускалась в трех поколениях в период с 1979 по 2019 гг. Это имя овеяно автоспортивной славой - болиды на базе Delta доминировали в мировом чемпионате по ралли в конце 80-начале 90-х. Компания также производила спортивную Delta HF 4WD и HF Integrale для дорог общего пользования, изготовлено 44 296 таких экземпляров, которые сейчас высоко ценятся среди коллекционеров.