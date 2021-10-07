Лисы повадились грызть тормозные шланги на машинах британцев

В британском городе Хоршем, что находится в двадцати километрах южнее Лондона, лисы повадились грызть тормозные шланги автомобилей. Кроме того, животные повреждают еще и проводку, поэтому ремонт обходится владельцам недешево - иногда его стоимость доходит до девяти тысяч фунтов (885 тысяч рублей). В одном из районов города пострадало уже около тридцати машин.

Как рассказывает издание County Times, все началось шесть или семь месяцев назад, и жители района, атакованного лисами, называют сложившуюся ситуацию кошмаром. Дело не только в испорченных машинах. Животные оставляют после своих бесчинств изгаженный тротуар - детям приходится идти в школу по фекалиям и тошнотным лужам, в которых копошатся личинки.

Тошнит лис, похоже, от тормозной жидкости, которая попадает им в рот, когда они грызут тормозные шланги. Зачем они это делают, пока не понятно. Кто-то из специалистов по дикой природе считает, что лисы охотятся за грызунами и повреждают машины случайно, другие выдвигают версию о хулиганствах лисьей молодежи, третьи уверены, что животным нравится запах "тормозухи".

Что делать с нашествием рыжих хулиганов, тоже никто не знает. Жители Хоршема обращались в фонд защиты животных, но там ответили, что могут вмешаться, только если кто-то обижает лис, но не в обратном случае. Автомобилисты же пытаются спасти свои машины от повреждений, закутывая их брезентом.