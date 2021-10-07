Лукашенко встретился со спецпосланником президента Венесуэлы

Настало время выстроить еще более сильное сотрудничество двух стран, "подвергнув ревизии отношения Беларуси и Венесуэлы". Уверенность в этом высказал 7 октября Александр Лукашенко в ходе встречи со специальным посланником президента Венесуэлы Аданом Чавесом Фриасом, передает пресс-служба главы государства.

Обращаясь к своему визави, президент РБ подчеркнул, что в республике "не просто очень хорошо знают, помнят нашего друга - твоего брата". Адан Чавес Фриас, уточняют новостные порталы, - старший брат бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса.

Выразив признательность за посещение Минска, Лукашенко дал понять, что дело не в тех санкциях, которые введены против Венесуэлы и Беларуси. "У нас есть очень серьезная, мощная база нашего сотрудничества, заложенная еще во времена Чавеса", - напомнил глава государства, констатировав, что обе стороны пока "слабо пользуются теми преимуществами, которые были созданы много лет назад".

По его словам, странам есть на что опереться, чтобы в современных условиях противодействовать любым атакам, предложив "выстроить план возобновления интенсивных отношений и реализовать его в ближайшие два-три года".

Адан Чавес в свою очередь заявил, что для него всегда большая честь встретиться с президентом Беларуси и поблагодарить за поддержку венесуэльского государства. "Будьте уверены, что венесуэльский народ по отношению к белорусскому народу испытывает такие же эмоции. Господин Мадуро передает вам огромный привет. Наше отношение к белорусскому народу не изменилось, так как в своем большинстве венесуэльский народ - это "чависский народ". Он с точно такой же любовью относится к вам", - заверил он.

Как уже сообщалось, в программе визита спецпосланника президента Венесуэлы - встреча со спикерами обеих палат национального парламента. Кроме того, ожидается его выступление с лекцией в БГУ и участие в открытии выставки "Трансатлантик арт-мессидж" в Национальной библиотеке Беларуси.

Ранее, напоминают новостные порталы, Адан Чавес уже посещал Беларусь. В октябре 2017 года он входил в состав правительственной делегации в рамках визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро.