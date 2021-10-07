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07.10.2021 18:47
Рубрика: Digital

Мантуров рекомендовал интернет-магазинам снизить углеродный след

Текст: Матвей Линник

Российским интернет-магазинам стоит задуматься о снижении углеродного следа. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Как скажется углеродный налог на экспорте

По его словам, ретелейрам надо планировать переход на доставку электромобилями и сокращать применение пластиковой упаковки.

"В онлайн-торговле, будем откровенны, избыточно много пластиковой упаковки. Учитывая, что речь идет про молодой сегмент, важно сразу адаптировать его под задачи снижения углеродного следа, которые ставит в первую очередь наш президент", - сказал Мантуров.

Министр отметил, что его ведомство поддерживает приближение к клиентам пунктов выдачи.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что, по прогнозам Минпромторга, объем онлайн-торговли в России по итогам года превысит отметку в 4 трлн рублей. Еще в прошлом году этот показатель составлял 3,2 трлн рублей.

Digital Интернет Общество Экология Правительство Минпромторг

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