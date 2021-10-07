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07.10.2021 13:38
Рубрика: Власть

Матвиенко: Надо защитить систему онлайн-голосования от сбоев в интернете

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что развитие дистанционного электронного голосования (ДЭГ) неизбежно, но систему надо защитить от сбоев, подобных тому, который случился на днях с несколькими мировыми IT-гигантами.

"Что касается электронного голосования, моя точка зрения - научно-технический прогресс не остановить, и возможность отдать свой голос, используя современные технологии, это хорошая возможность, особенно для молодежи", - сказала она в четверг на заседании Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества, посвященному наблюдению на выборах.

Фото: Сергей Михеев/РГ
ЦИК: Онлайн-голосование востребовано гражданами и будет развиваться

Однако мир высоких технологий связан с определенными рисками, продолжила глава Совфеда. "В понедельник произошел мощнейший обвал WhatsApp, произошла техногенная авария, и все поняли, что вообще-то мы теперь зависим от этого рубильника, - отметила Валентина Матвиенко. - Мы должны быть уверены, что никто не сможет обрушить систему электронного голосования в России, либо вмешаться, в том числе - извне. Это надо продумать".

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, которая также приняла участие в заседании, комиссия уделяет большое внимание вопросам безопасности и поэтому развивает ДЭГ с большой осторожностью. "Почему у нас система ГАС "Выборы" неуязвима? Потому что она автономна от глобальной сети. И здесь мы точно так же идем по этому пути", - сказала она.

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